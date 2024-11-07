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ФАС рекомендовала активизировать рекламу российского вина - 07.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ФАС рекомендовала активизировать рекламу российского вина
ФАС рекомендовала активизировать рекламу российского вина - 07.11.2024, ПРАЙМ
ФАС рекомендовала активизировать рекламу российского вина
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала развивать разрешенную законодательством рекламу российского вина. С таким посылом выступила начальник... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T16:17+0300
2024-11-07T16:17+0300
экономика
россия
фас рф
вино
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала развивать разрешенную законодательством рекламу российского вина. С таким посылом выступила начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна НикитинаПо словам Никитиной, бизнес слишком мало использует доступные возможности в этой области."Рекламы российского вина, к сожалению, мы не видим. Поэтому, собственно, и с нарушениями в части размещения рекламы сильно не сталкиваемся в силу отсутствия предмета. Можно только пожелать, наверное, развивать, глядишь - у нас появится работа в части рекламы российского вина", - отметила она в ходе Российского винодельческого форума.Статьей 21 закона "О рекламе", который был принят в 2012 году, практически полностью запрещена реклама алкоголя в СМИ и интернете. Однако есть исключение - разрешается реклама российского вина, крепленого вина и игристого вина, произведенных из российского винограда, в телевизионных и радиопрограммах с 23 до 7 часов местного времени.
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россия, фас рф, вино
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, вино
16:17 07.11.2024
 
ФАС рекомендовала активизировать рекламу российского вина

В ФАС посоветовали развивать законодательно допустимую рекламу российского вина

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБокалы с вином
Бокалы с вином - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала развивать разрешенную законодательством рекламу российского вина. С таким посылом выступила начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина
По словам Никитиной, бизнес слишком мало использует доступные возможности в этой области.
"Рекламы российского вина, к сожалению, мы не видим. Поэтому, собственно, и с нарушениями в части размещения рекламы сильно не сталкиваемся в силу отсутствия предмета. Можно только пожелать, наверное, развивать, глядишь - у нас появится работа в части рекламы российского вина", - отметила она в ходе Российского винодельческого форума.
Статьей 21 закона "О рекламе", который был принят в 2012 году, практически полностью запрещена реклама алкоголя в СМИ и интернете. Однако есть исключение - разрешается реклама российского вина, крепленого вина и игристого вина, произведенных из российского винограда, в телевизионных и радиопрограммах с 23 до 7 часов местного времени.
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ЭкономикаРОССИЯФАС РФвино
 
 
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