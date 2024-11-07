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Объем вложений россиян в ПДС превысил сто миллиардов рублей

Объем вложений россиян в ПДС превысил сто миллиардов рублей - 07.11.2024, ПРАЙМ

Объем вложений россиян в ПДС превысил сто миллиардов рублей

Объем вложений россиян в программу долгосрочных сбережений (ПДС) превысил 100 миллиардов рублей, ее участниками стали уже 1,75 миллиона граждан, сообщил Минфин... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T12:49+0300

2024-11-07T12:49+0300

2024-11-07T12:50+0300

экономика

россия

минфин

программа долгосрочных сбережений

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Объем вложений россиян в программу долгосрочных сбережений (ПДС) превысил 100 миллиардов рублей, ее участниками стали уже 1,75 миллиона граждан, сообщил Минфин России в своем Telegram-канале. "Участниками программы долгосрочных сбережений на 1 ноября стали уже 1 миллион 750 тысяч граждан. Только за последнюю неделю было заключено почти 100 тысяч договоров. В программу россияне вложили уже около 103 миллиардов рублей. Из них около 50 миллиардов - собственные взносы и 53 миллиарда - переведенные в ПДС пенсионные накопления", - говорится в сообщении. "Это говорит о том, что растет интерес граждан к сберегательным инструментам, а вместе с тем растет доверие к продукту", - отметили в министерстве. Программа долгосрочных сбережений - это новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января. Программа призвана позволить населению при финансовой поддержке государства копить средства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай сложных жизненных ситуаций. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, также участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. Также участники программы долгосрочных сбережений смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести свою накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), в ПДС.

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россия, минфин, программа долгосрочных сбережений