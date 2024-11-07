Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский оценил ущерб Украине от военных действий - 07.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241107/zelenskiy-852681563.html
Зеленский оценил ущерб Украине от военных действий
Зеленский оценил ущерб Украине от военных действий - 07.11.2024, ПРАЙМ
Зеленский оценил ущерб Украине от военных действий
Владимир Зеленский оценил ущерб Украине от военных действий приблизительно в 800 миллиардов долларов и снова потребовал замороженные российские 300 миллиардов... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T23:34+0300
2024-11-07T23:34+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_80667ffa9dc61e346627a14f959cebca.jpg
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский оценил ущерб Украине от военных действий приблизительно в 800 миллиардов долларов и снова потребовал замороженные российские 300 миллиардов долларов, утверждая, что они принадлежат Киеву. "Украину они разрушили, по оценкам международных институтов, на сегодня где-то на около 800 миллиардов (долларов - ред.) разрушений на Украине. Замороженных активов российских - 300 миллиардов (долларов - ред.). Все говорят: "Что вы будете делать, если (избранный на пост президента США Дональд - ред.) Трамп не будет вас поддерживать финансово, где вы будете брать оружие, как вы будете защищаться?" А можно ли нам взять 300 миллиардов, которые принадлежат нам?" - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в Будапеште. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://1prime.ru/20241107/ukraina-852665709.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_4fc567bacf82c6038b12895c6d316d03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РОССИЯ
23:34 07.11.2024
 
Зеленский оценил ущерб Украине от военных действий

Зеленский оценил ущерб Украине в $800 млрд и снова запросил российские $300 млрд

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский оценил ущерб Украине от военных действий приблизительно в 800 миллиардов долларов и снова потребовал замороженные российские 300 миллиардов долларов, утверждая, что они принадлежат Киеву.
"Украину они разрушили, по оценкам международных институтов, на сегодня где-то на около 800 миллиардов (долларов - ред.) разрушений на Украине. Замороженных активов российских - 300 миллиардов (долларов - ред.). Все говорят: "Что вы будете делать, если (избранный на пост президента США Дональд - ред.) Трамп не будет вас поддерживать финансово, где вы будете брать оружие, как вы будете защищаться?" А можно ли нам взять 300 миллиардов, которые принадлежат нам?" - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в Будапеште.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
Очередное "предательство". США, а за ними Европа начинают списывать Украину
Вчера, 14:31
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала