https://1prime.ru/20241107/zelenskiy-852681563.html
Зеленский оценил ущерб Украине от военных действий
Зеленский оценил ущерб Украине от военных действий - 07.11.2024, ПРАЙМ
Зеленский оценил ущерб Украине от военных действий
Владимир Зеленский оценил ущерб Украине от военных действий приблизительно в 800 миллиардов долларов и снова потребовал замороженные российские 300 миллиардов... | 07.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-07T23:34+0300
2024-11-07T23:34+0300
2024-11-07T23:34+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_80667ffa9dc61e346627a14f959cebca.jpg
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский оценил ущерб Украине от военных действий приблизительно в 800 миллиардов долларов и снова потребовал замороженные российские 300 миллиардов долларов, утверждая, что они принадлежат Киеву. "Украину они разрушили, по оценкам международных институтов, на сегодня где-то на около 800 миллиардов (долларов - ред.) разрушений на Украине. Замороженных активов российских - 300 миллиардов (долларов - ред.). Все говорят: "Что вы будете делать, если (избранный на пост президента США Дональд - ред.) Трамп не будет вас поддерживать финансово, где вы будете брать оружие, как вы будете защищаться?" А можно ли нам взять 300 миллиардов, которые принадлежат нам?" - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в Будапеште. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://1prime.ru/20241107/ukraina-852665709.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_4fc567bacf82c6038b12895c6d316d03.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РОССИЯ
Зеленский оценил ущерб Украине от военных действий
Зеленский оценил ущерб Украине в $800 млрд и снова запросил российские $300 млрд
МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский оценил ущерб Украине от военных действий приблизительно в 800 миллиардов долларов и снова потребовал замороженные российские 300 миллиардов долларов, утверждая, что они принадлежат Киеву.
"Украину они разрушили, по оценкам международных институтов, на сегодня где-то на около 800 миллиардов (долларов - ред.) разрушений на Украине. Замороженных активов российских - 300 миллиардов (долларов - ред.). Все говорят: "Что вы будете делать, если (избранный на пост президента США Дональд - ред.) Трамп не будет вас поддерживать финансово, где вы будете брать оружие, как вы будете защищаться?" А можно ли нам взять 300 миллиардов, которые принадлежат нам?" - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в Будапеште.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Очередное "предательство". США, а за ними Европа начинают списывать Украину
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.