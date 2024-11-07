https://1prime.ru/20241107/zelenskiy-852681563.html

Зеленский оценил ущерб Украине от военных действий

Зеленский оценил ущерб Украине от военных действий - 07.11.2024, ПРАЙМ

Зеленский оценил ущерб Украине от военных действий

Владимир Зеленский оценил ущерб Украине от военных действий приблизительно в 800 миллиардов долларов и снова потребовал замороженные российские 300 миллиардов... | 07.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-07T23:34+0300

2024-11-07T23:34+0300

2024-11-07T23:34+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 7 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский оценил ущерб Украине от военных действий приблизительно в 800 миллиардов долларов и снова потребовал замороженные российские 300 миллиардов долларов, утверждая, что они принадлежат Киеву. "Украину они разрушили, по оценкам международных институтов, на сегодня где-то на около 800 миллиардов (долларов - ред.) разрушений на Украине. Замороженных активов российских - 300 миллиардов (долларов - ред.). Все говорят: "Что вы будете делать, если (избранный на пост президента США Дональд - ред.) Трамп не будет вас поддерживать финансово, где вы будете брать оружие, как вы будете защищаться?" А можно ли нам взять 300 миллиардов, которые принадлежат нам?" - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в Будапеште. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

https://1prime.ru/20241107/ukraina-852665709.html

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украина, владимир зеленский, россия