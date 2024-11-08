https://1prime.ru/20241108/avto-852688336.html

СМИ выяснили сроки начала официальных продаж автомобилей Avatr в России

СМИ выяснили сроки начала официальных продаж автомобилей Avatr в России - 08.11.2024, ПРАЙМ

СМИ выяснили сроки начала официальных продаж автомобилей Avatr в России

Китайский премиальный бренд электромобилей Avatr готовится к выходу на российский рынок в январе-феврале 2025 года, сообщает издание Autonews.ru. | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T12:33+0300

2024-11-08T12:33+0300

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россия

китай

авто

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Китайский премиальный бренд электромобилей Avatr готовится к выходу на российский рынок в январе-феврале 2025 года, сообщает издание Autonews.ru.Парк автомобилей для потребительских тестов уже формируется. Китайская компания готовит дилерскую сеть и планирует скоро открыть дилерские центры.В настоящее время автомобили Avatr продаются в России по схеме параллельного импорта. В стране представлены три модели: Avatr 07, 11 и 12. Стоимость первой модели составляет от 5 миллионов рублей, а цены на две другие модели начинаются от 5,4 и 5,8 миллиона рублей соответственно.Бренд Avatr был создан в 2021 году и представляет собой совместный проект Changan, Huawei и CATL. Huawei отвечает за разработку программного обеспечения мультимедийной системы, а CATL поставляет аккумуляторы для тяговых батарей.

https://1prime.ru/20241107/avto-852648816.html

китай

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россия, китай, авто