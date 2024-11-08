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СМИ выяснили сроки начала официальных продаж автомобилей Avatr в России
СМИ выяснили сроки начала официальных продаж автомобилей Avatr в России - 08.11.2024, ПРАЙМ
СМИ выяснили сроки начала официальных продаж автомобилей Avatr в России
Китайский премиальный бренд электромобилей Avatr готовится к выходу на российский рынок в январе-феврале 2025 года, сообщает издание Autonews.ru. | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T12:33+0300
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Китайский премиальный бренд электромобилей Avatr готовится к выходу на российский рынок в январе-феврале 2025 года, сообщает издание Autonews.ru.Парк автомобилей для потребительских тестов уже формируется. Китайская компания готовит дилерскую сеть и планирует скоро открыть дилерские центры.В настоящее время автомобили Avatr продаются в России по схеме параллельного импорта. В стране представлены три модели: Avatr 07, 11 и 12. Стоимость первой модели составляет от 5 миллионов рублей, а цены на две другие модели начинаются от 5,4 и 5,8 миллиона рублей соответственно.Бренд Avatr был создан в 2021 году и представляет собой совместный проект Changan, Huawei и CATL. Huawei отвечает за разработку программного обеспечения мультимедийной системы, а CATL поставляет аккумуляторы для тяговых батарей.
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россия, китай, авто
СМИ выяснили сроки начала официальных продаж автомобилей Avatr в России
Autonews.ru: Avatr официально начнут продавать в РФ в январе-феврале 2025 года
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ.
Китайский премиальный бренд электромобилей Avatr готовится к выходу на российский рынок в январе-феврале 2025 года, сообщает
издание Autonews.ru.
Парк автомобилей для потребительских тестов уже формируется. Китайская компания готовит дилерскую сеть и планирует скоро открыть дилерские центры.
В настоящее время автомобили Avatr продаются в России по схеме параллельного импорта. В стране представлены три модели: Avatr 07, 11 и 12. Стоимость первой модели составляет от 5 миллионов рублей, а цены на две другие модели начинаются от 5,4 и 5,8 миллиона рублей соответственно.
Бренд Avatr был создан в 2021 году и представляет собой совместный проект Changan, Huawei и CATL. Huawei отвечает за разработку программного обеспечения мультимедийной системы, а CATL поставляет аккумуляторы для тяговых батарей.
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