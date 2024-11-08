https://1prime.ru/20241108/bayden-852702749.html

Кулеба рассказал, что нашел у Байдена на столе перед началом спецоперации

Кулеба рассказал, что нашел у Байдена на столе перед началом спецоперации - 08.11.2024, ПРАЙМ

Кулеба рассказал, что нашел у Байдена на столе перед началом спецоперации

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что у президента Соединенных Штатов Джо Байдена перед началом российской СВО на столе находился | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T23:49+0300

2024-11-08T23:49+0300

2024-11-08T23:51+0300

спецоперация на украине

украина

дмитрий кулеба

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/08/850747368_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_8dfc5df6dc151ea63fdc222fa6f539c1.jpg

МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что у президента Соединенных Штатов Джо Байдена перед началом российской СВО на столе находился документ, где утверждалось о поражении Киева."У него на столе лежит какая-то папка, в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет", — сообщил политик в интервью "24 Каналу".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЭкс-министр добавил, что эти бумаги он увидел, когда посещал США за два дня до начала спецоперации в феврале 2022 года.

https://1prime.ru/20241108/ukraina-852697974.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, дмитрий кулеба