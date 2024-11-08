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Кулеба рассказал, что нашел у Байдена на столе перед началом спецоперации
Кулеба рассказал, что нашел у Байдена на столе перед началом спецоперации - 08.11.2024, ПРАЙМ
Кулеба рассказал, что нашел у Байдена на столе перед началом спецоперации
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что у президента Соединенных Штатов Джо Байдена перед началом российской СВО на столе находился | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T23:49+0300
2024-11-08T23:49+0300
2024-11-08T23:51+0300
спецоперация на украине
украина
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что у президента Соединенных Штатов Джо Байдена перед началом российской СВО на столе находился документ, где утверждалось о поражении Киева."У него на столе лежит какая-то папка, в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет", — сообщил политик в интервью "24 Каналу".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЭкс-министр добавил, что эти бумаги он увидел, когда посещал США за два дня до начала спецоперации в феврале 2022 года.
https://1prime.ru/20241108/ukraina-852697974.html
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украина, дмитрий кулеба
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Дмитрий Кулеба
Кулеба рассказал, что нашел у Байдена на столе перед началом спецоперации
Кулеба сообщил о найденном у Байдена до СВО документе о поражении Украины
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что у президента Соединенных Штатов Джо Байдена перед началом российской СВО на столе находился документ, где утверждалось о поражении Киева.
"У него на столе лежит какая-то папка, в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет", — сообщил политик в интервью "24 Каналу".
Экс-министр добавил, что эти бумаги он увидел, когда посещал США за два дня до начала спецоперации в феврале 2022 года.
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