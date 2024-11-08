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Tiggo 4 Pro подешевел более чем на 210 тысяч рублей
Tiggo 4 Pro подешевел более чем на 210 тысяч рублей - 08.11.2024, ПРАЙМ
Tiggo 4 Pro подешевел более чем на 210 тысяч рублей
Китайский автопроизводитель Chery распродает остатки Tiggo 4 Pro со скидками до 210 тысяч рублей в связи с тем, что жизненный цикл модели подходит к концу,... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T15:38+0300
2024-11-08T15:38+0300
2024-11-08T15:38+0300
авто
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Chery распродает остатки Tiggo 4 Pro со скидками до 210 тысяч рублей в связи с тем, что жизненный цикл модели подходит к концу, пишет издание Motor.ru. Сейчас актуальные цены начинаются от 1,92 миллиона рублей.Весной 2023 года дебютировала юбилейная версия 18 Years Edition. Главным ее новшеством стал единый кластер на передней панели. В конце октября в России дебютировал новый Tiggo 4 без приставки Pro и "механики".Новый Tiggo 4 предлагается в трех уровнях оснащения. У него турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил и роботизированной коробкой передач, передний привод. Разгон до 100 километров в час — за 10 секундЦены на новый Tiggo 4 начинаются от 2 050 000 рублей с учетом скидок. Гарантия автопроизводителя составляет пять лет или 150 тысяч километров пробега.
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авто, chery, китайские авто
Авто, Chery, китайские авто
Tiggo 4 Pro подешевел более чем на 210 тысяч рублей
Chery распродает остатки Tiggo 4 Pro со скидками до 210 тысяч рублей
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ.
Китайский автопроизводитель Chery распродает остатки Tiggo 4 Pro со скидками до 210 тысяч рублей в связи с тем, что жизненный цикл модели подходит к концу, пишет издание Motor.ru
. Сейчас актуальные цены начинаются от 1,92 миллиона рублей.
Весной 2023 года дебютировала юбилейная версия 18 Years Edition. Главным ее новшеством стал единый кластер на передней панели. В конце октября в России дебютировал новый Tiggo 4 без приставки Pro и "механики".
Новый Tiggo 4 предлагается в трех уровнях оснащения. У него турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил и роботизированной коробкой передач, передний привод. Разгон до 100 километров в час — за 10 секунд
Цены на новый Tiggo 4 начинаются от 2 050 000 рублей с учетом скидок. Гарантия автопроизводителя составляет пять лет или 150 тысяч километров пробега.
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