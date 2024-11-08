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Прошел старт продаж Citroen C4 калужской сборки, пишет СМИ
Прошел старт продаж Citroen C4 калужской сборки, пишет СМИ - 08.11.2024, ПРАЙМ
Прошел старт продаж Citroen C4 калужской сборки, пишет СМИ
На одном из сайтов появилось объявление о продаже седана Citroen C4, его необычность заключается в том, что он собран в Калуге, пишет "Российская газета". | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T19:42+0300
2024-11-08T19:42+0300
2024-11-08T19:43+0300
авто
citroen
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. На одном из сайтов появилось объявление о продаже седана Citroen C4, его необычность заключается в том, что он собран в Калуге, пишет "Российская газета".Издание предполагает, что автомобиль могли собрать из оставшихся компонентов после ухода Peugeot-Citroen из России.Сейчас калужский завод "ПСМА Рус" выпускает кроссоверы Citroen C5 Aircross и может начать производство Haval M6.Указанная в объявлении часть VIN подтверждает происхождение седана. Автомобиль укомплектован атмосферным мотором EC5/TU5 1.6 литра мощностью 115 лошадиных сил и шестиступенчатой АКП фирмы Aisin. Официальная гарантия три года или 100 тысяч километров, полный НДС. Цена на автомобиль составляет 2,55 миллиона рублей без учета акций.
https://1prime.ru/20241106/avto-852635200.html
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авто, citroen
Прошел старт продаж Citroen C4 калужской сборки, пишет СМИ
В продаже в интернете появился седан Citroen C4 калужской сборки
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ.
На одном из сайтов появилось объявление о продаже седана Citroen C4, его необычность заключается в том, что он собран в Калуге, пишет "Российская газета"
.
Издание предполагает, что автомобиль могли собрать из оставшихся компонентов после ухода Peugeot-Citroen из России.
Сейчас калужский завод "ПСМА Рус" выпускает кроссоверы Citroen C5 Aircross и может начать производство Haval M6.
Указанная в объявлении часть VIN подтверждает происхождение седана. Автомобиль укомплектован атмосферным мотором EC5/TU5 1.6 литра мощностью 115 лошадиных сил и шестиступенчатой АКП фирмы Aisin. Официальная гарантия три года или 100 тысяч километров, полный НДС. Цена на автомобиль составляет 2,55 миллиона рублей без учета акций.
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