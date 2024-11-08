https://1prime.ru/20241108/dollar-852666218.html

Ловят малейший намек: это может обрушить доллар сильнее, чем Трамп

Ловят малейший намек: это может обрушить доллар сильнее, чем Трамп - 08.11.2024, ПРАЙМ

Ловят малейший намек: это может обрушить доллар сильнее, чем Трамп

Выборы президента США традиционно являются локальной волатильной историей на валютном рынке в силу их непредсказуемости. Как их итоги отразятся на курсе рубля в | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T02:02+0300

2024-11-08T02:02+0300

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МОСКВА, 8 ноя – ПРАЙМ. Выборы президента США традиционно являются локальной волатильной историей на валютном рынке в силу их непредсказуемости. Как их итоги отразятся на курсе рубля в начале зимы и какой фактор важнее победы Дональда Трампа, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела исследования инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев."Изначально многие игроки делали ставку на кандидата от демократов Камалу Харрис, но их ожидания не сбылись, что взволновало инвесторов. Но это было лишь временное явление. Камбэк Трампа в Белый дом в целом позитивен для рынка акций США и доллара на фоне вероятного усиления политики протекционизма, по крайней мере, в среднесрочной перспективе", - рассуждает он.Главным же фундаментальным фактором поддержки американской валюты остаётся плавное смягчение ДКП ФРС. По итогам заседания в четверг участники рынка ожидают снижения базовой процентной ставки до 4,50-4,75% с вероятностью 98%. Событие окажет слабое влияние на ключевые мировые валюты.А вот тональность выступления главы регулятора Джерома Пауэлла на пресс-конференции может вызвать резкие колебания, если в его словах почувствуют намек на паузу в снижении ставок. Тогда доллар может резко просесть.Что касается влияния результатов президентских выборов США на динамику рубля, то определенно возрос риск его ослабления в 2025 году, поскольку "разгром" демократической партии явно сулит мировому рынку энергоносителей существенную просадку в связи с политикой новой администрации. Если к наращиванию добычи нефти с декабря подключится Саудовская Аравия, то динамика профицита торгового баланса РФ столкнется с серьезной проблемой (цена марки Brent может упасть до 45$), негативно влияя на курс национальной валюты.Текущий тренд рубля до конца года нацелен на уровни 100 за доллар, 108 за евро и 14,50 за юань. Высокая ставка ЦБ и перспектива ее дальнейшего повышения в декабре до 23% уже не окажет существенной поддержки нацвалюте из-за экономических рисков стагфляции и устойчивого обесценения рынка госдолга, поэтому держателям рублевых позиций остаётся рассчитывать только на приход крупного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров.Традиционно объемы продаж валютной выручки проявляются на рынке во второй половине каждого месяца и способны ослабить спекулятивный интерес до 93 рублей за доллар, 100 рублей за евро и 13 рублей за юань, заключил Соболев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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