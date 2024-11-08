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ЕК могут попросить представить варианты финансирования Киева без США - 08.11.2024, ПРАЙМ
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ЕК могут попросить представить варианты финансирования Киева без США
ЕК могут попросить представить варианты финансирования Киева без США - 08.11.2024, ПРАЙМ
ЕК могут попросить представить варианты финансирования Киева без США
Еврокомиссиию могут попросить представить в декабре варианты финансирования для Украины на фоне того, как европейские страны обсуждают возможности поддержки... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T21:40+0300
2024-11-08T21:41+0300
спецоперация на украине
украина
еврокомиссия
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссиию могут попросить представить в декабре варианты финансирования для Украины на фоне того, как европейские страны обсуждают возможности поддержки Киева без участия Вашингтона после победы Дональда Трампа на выборах в США, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновника ЕС. Согласно источникам издания, на ужине в четверг в венгерской столице Будапеште европейские лидеры обсудили последствия победы Трампа и впервые заговорили о том, смогут ли европейские правительства восполнить пробел, если Трамп сократит помощь Киеву. "Европейские лидеры негласно начали переговоры о том, как помочь Украине противостоять российскому вторжению без поддержки Вашингтона, хотя они и пытаются убедить избранного президента Дональда Трампа не сокращать помощь Киеву... Высокопоставленный чиновник ЕС заявил после ужина в четверг, что исполнительный орган ЕС, Еврокомиссию, могут попросить представить варианты по финансированию, когда лидеры встретятся в Брюсселе в следующем месяце", - сообщает газета. Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал критике Зеленского. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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украина, еврокомиссия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Еврокомиссия
21:40 08.11.2024 (обновлено: 21:41 08.11.2024)
 
ЕК могут попросить представить варианты финансирования Киева без США

Еврокомиссию могут попросить представить варианты финансирования Киева без участия США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссиию могут попросить представить в декабре варианты финансирования для Украины на фоне того, как европейские страны обсуждают возможности поддержки Киева без участия Вашингтона после победы Дональда Трампа на выборах в США, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновника ЕС.
Согласно источникам издания, на ужине в четверг в венгерской столице Будапеште европейские лидеры обсудили последствия победы Трампа и впервые заговорили о том, смогут ли европейские правительства восполнить пробел, если Трамп сократит помощь Киеву.
"Европейские лидеры негласно начали переговоры о том, как помочь Украине противостоять российскому вторжению без поддержки Вашингтона, хотя они и пытаются убедить избранного президента Дональда Трампа не сокращать помощь Киеву... Высокопоставленный чиновник ЕС заявил после ужина в четверг, что исполнительный орган ЕС, Еврокомиссию, могут попросить представить варианты по финансированию, когда лидеры встретятся в Брюсселе в следующем месяце", - сообщает газета.
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Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал критике Зеленского. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЕврокомиссия
 
 
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