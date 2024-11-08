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Индийский министр предупредил о нефти по 200 долларов без сделок с Россией

Индийский министр предупредил о нефти по 200 долларов без сделок с Россией - 08.11.2024, ПРАЙМ

Индийский министр предупредил о нефти по 200 долларов без сделок с Россией

Индия сделала важный вклад в мировую экономику, покупая российскую нефть, так как в противном случае цены выросли бы до 200 долларов за баррель. Об этом в... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T15:40+0300

2024-11-08T15:40+0300

2024-11-08T15:40+0300

энергетика

индия

россия

нефть

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Индия сделала важный вклад в мировую экономику, покупая российскую нефть, так как в противном случае цены выросли бы до 200 долларов за баррель. Об этом в беседе с CNN сообщил министр нефти и природного газа Шри Хардип Сингх Пури."Индия оказала услугу всему миру, купив российскую нефть. Если бы мы этого не сделали, мировые цены на нефть взлетели бы до 200 долларов за баррель", — сказал он.По словам министра, российская нефть не подвергается санкциям и ее покупают многие страны по всему миру. Он также добавил, что Индия будет продолжать покупать нефть у поставщиков с наилучшими ценами, так как это позволит обеспечить доступность топлива для миллионов граждан.Сингх Пури напомнил, что нефть из России никогда не находилась

https://1prime.ru/20241023/neft-852362445.html

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индия, россия, нефть