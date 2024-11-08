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Индийский министр предупредил о нефти по 200 долларов без сделок с Россией
Индийский министр предупредил о нефти по 200 долларов без сделок с Россией - 08.11.2024, ПРАЙМ
Индийский министр предупредил о нефти по 200 долларов без сделок с Россией
Индия сделала важный вклад в мировую экономику, покупая российскую нефть, так как в противном случае цены выросли бы до 200 долларов за баррель. Об этом в... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T15:40+0300
2024-11-08T15:40+0300
2024-11-08T15:40+0300
энергетика
индия
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Индия сделала важный вклад в мировую экономику, покупая российскую нефть, так как в противном случае цены выросли бы до 200 долларов за баррель. Об этом в беседе с CNN сообщил министр нефти и природного газа Шри Хардип Сингх Пури."Индия оказала услугу всему миру, купив российскую нефть. Если бы мы этого не сделали, мировые цены на нефть взлетели бы до 200 долларов за баррель", — сказал он.По словам министра, российская нефть не подвергается санкциям и ее покупают многие страны по всему миру. Он также добавил, что Индия будет продолжать покупать нефть у поставщиков с наилучшими ценами, так как это позволит обеспечить доступность топлива для миллионов граждан.Сингх Пури напомнил, что нефть из России никогда не находилась
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индия, россия, нефть
Энергетика, ИНДИЯ, РОССИЯ, Нефть
Индийский министр предупредил о нефти по 200 долларов без сделок с Россией
Пури: Индия оказала услугу всему миру, покупая российскую нефть
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ.
Индия сделала важный вклад в мировую экономику, покупая российскую нефть, так как в противном случае цены выросли бы до 200 долларов за баррель. Об этом в беседе с CNN сообщил
министр нефти и природного газа Шри Хардип Сингх Пури.
"Индия оказала услугу всему миру, купив российскую нефть. Если бы мы этого не сделали, мировые цены на нефть взлетели бы до 200 долларов за баррель", — сказал он.
По словам министра, российская нефть не подвергается санкциям и ее покупают многие страны по всему миру. Он также добавил, что Индия будет продолжать покупать нефть у поставщиков с наилучшими ценами, так как это позволит обеспечить доступность топлива для миллионов граждан.
Сингх Пури напомнил, что нефть из России никогда не находилась
Россия сохранила статус лидера по поставкам нефти в Индию