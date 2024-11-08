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Чистая прибыль Petrobras снизилась на 45 процентов - 08.11.2024, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Petrobras снизилась на 45 процентов
Чистая прибыль Petrobras снизилась на 45 процентов - 08.11.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль Petrobras снизилась на 45 процентов
Бразильская нефтегазовая компания Petrobras по итогам первых трёх кварталов текущего года получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 10,308... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T09:34+0300
2024-11-08T09:34+0300
энергетика
petrobras
нефть
чистая прибыль
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Бразильская нефтегазовая компания Petrobras по итогам первых трёх кварталов текущего года получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 10,308 миллиарда долларов, что на 44,7% ниже показателя того же периода годом ранее, говорится в сообщении компании. Выручка составила 70,601 миллиарда долларов, что на 6,2% ниже год к году. По итогам третьего квартала чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Petrobras, выросла на 7,6% в годовом выражении и составила 5,87 миллиарда долларов. Выручка за квартал сократилась на 8,6% год к году и составила 23,366 миллиарда долларов. Petrobras - нефтегазовая компания, работающая по большей части в Бразилии. Основана в 1953 году.
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petrobras, нефть, чистая прибыль
Энергетика, Petrobras, Нефть, чистая прибыль
09:34 08.11.2024
 
Чистая прибыль Petrobras снизилась на 45 процентов

Чистая прибыль Petrobras за январь-сентябрь снизилась до 10,3 миллиарда долларов

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкPetrobras Петробрас
Petrobras Петробрас - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Бразильская нефтегазовая компания Petrobras по итогам первых трёх кварталов текущего года получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 10,308 миллиарда долларов, что на 44,7% ниже показателя того же периода годом ранее, говорится в сообщении компании.
Выручка составила 70,601 миллиарда долларов, что на 6,2% ниже год к году.
По итогам третьего квартала чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Petrobras, выросла на 7,6% в годовом выражении и составила 5,87 миллиарда долларов. Выручка за квартал сократилась на 8,6% год к году и составила 23,366 миллиарда долларов.
Petrobras - нефтегазовая компания, работающая по большей части в Бразилии. Основана в 1953 году.
 
ЭнергетикаPetrobrasНефтьчистая прибыль
 
 
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