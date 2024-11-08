https://1prime.ru/20241108/petrobras-852684835.html
Чистая прибыль Petrobras снизилась на 45 процентов
Чистая прибыль Petrobras снизилась на 45 процентов - 08.11.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль Petrobras снизилась на 45 процентов
Бразильская нефтегазовая компания Petrobras по итогам первых трёх кварталов текущего года получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 10,308... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T09:34+0300
2024-11-08T09:34+0300
2024-11-08T09:34+0300
энергетика
petrobras
нефть
чистая прибыль
https://cdnn.1prime.ru/img/83506/94/835069442_0:237:3219:2048_1920x0_80_0_0_ae0fc4be6fa27374ee5a21af22d52762.jpg
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Бразильская нефтегазовая компания Petrobras по итогам первых трёх кварталов текущего года получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 10,308 миллиарда долларов, что на 44,7% ниже показателя того же периода годом ранее, говорится в сообщении компании. Выручка составила 70,601 миллиарда долларов, что на 6,2% ниже год к году. По итогам третьего квартала чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Petrobras, выросла на 7,6% в годовом выражении и составила 5,87 миллиарда долларов. Выручка за квартал сократилась на 8,6% год к году и составила 23,366 миллиарда долларов. Petrobras - нефтегазовая компания, работающая по большей части в Бразилии. Основана в 1953 году.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83506/94/835069442_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_bc8f498f5deb9aaf775c05e9292ca4a2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
petrobras, нефть, чистая прибыль
Энергетика, Petrobras, Нефть, чистая прибыль
Чистая прибыль Petrobras снизилась на 45 процентов
Чистая прибыль Petrobras за январь-сентябрь снизилась до 10,3 миллиарда долларов
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Бразильская нефтегазовая компания Petrobras по итогам первых трёх кварталов текущего года получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 10,308 миллиарда долларов, что на 44,7% ниже показателя того же периода годом ранее, говорится в сообщении компании.
Выручка составила 70,601 миллиарда долларов, что на 6,2% ниже год к году.
По итогам третьего квартала чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Petrobras, выросла на 7,6% в годовом выражении и составила 5,87 миллиарда долларов. Выручка за квартал сократилась на 8,6% год к году и составила 23,366 миллиарда долларов.
Petrobras - нефтегазовая компания, работающая по большей части в Бразилии. Основана в 1953 году.