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Чистая прибыль Petrobras снизилась на 45 процентов

Чистая прибыль Petrobras снизилась на 45 процентов - 08.11.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль Petrobras снизилась на 45 процентов

Бразильская нефтегазовая компания Petrobras по итогам первых трёх кварталов текущего года получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 10,308... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T09:34+0300

2024-11-08T09:34+0300

2024-11-08T09:34+0300

энергетика

petrobras

нефть

чистая прибыль

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Бразильская нефтегазовая компания Petrobras по итогам первых трёх кварталов текущего года получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 10,308 миллиарда долларов, что на 44,7% ниже показателя того же периода годом ранее, говорится в сообщении компании. Выручка составила 70,601 миллиарда долларов, что на 6,2% ниже год к году. По итогам третьего квартала чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Petrobras, выросла на 7,6% в годовом выражении и составила 5,87 миллиарда долларов. Выручка за квартал сократилась на 8,6% год к году и составила 23,366 миллиарда долларов. Petrobras - нефтегазовая компания, работающая по большей части в Бразилии. Основана в 1953 году.

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petrobras, нефть, чистая прибыль