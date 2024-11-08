Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Капитализация Tesla превысила $1 трлн - 08.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241108/tesla-852700132.html
Капитализация Tesla превысила $1 трлн
Капитализация Tesla превысила $1 трлн - 08.11.2024, ПРАЙМ
Капитализация Tesla превысила $1 трлн
Капитализация американского производителя электромобилей Tesla впервые с 2022 года превысила триллион долларов, следует из данных торгов. | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T19:03+0300
2024-11-08T19:04+0300
экономика
авто
tesla
илон маск
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/62/841426292_0:126:2401:1476_1920x0_80_0_0_ce9638bf8ceeb2125136dbc5200dbecd.jpg
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Капитализация американского производителя электромобилей Tesla впервые с 2022 года превысила триллион долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 18.48 мск цена акций Tesla росла на 5,84% - до 314,41 доллара за ценную бумагу. Таким образом, капитализация компании составляет 1,009 триллиона долларов. Впервые рыночная стоимость компании поднималась выше триллиона долларов в октябре 2021 года. Поддержку росту акций Tesla оказывают новости о победе Дональда Трампа в президентских выборах в США. С этого момента стоимость бумаг компании подскочила уже на 25%. Ранее Трамп заявил, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – основателя Tesla миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на влиятельные должности в будущей администрации в случае своего переизбрания. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
https://1prime.ru/20241018/tesla-852266216.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/62/841426292_132:0:2267:1601_1920x0_80_0_0_54aa432c1fd55a4949044bf7ce82bb1e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, tesla, илон маск
Экономика, Авто, Tesla, Илон Маск
19:03 08.11.2024 (обновлено: 19:04 08.11.2024)
 
Капитализация Tesla превысила $1 трлн

Капитализация производителя электромобилей Tesla впервые с 2022 года превысила $1 трлн

© Unsplash/Tesla Fans SchweizTesla
Tesla
© Unsplash/Tesla Fans Schweiz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Капитализация американского производителя электромобилей Tesla впервые с 2022 года превысила триллион долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.48 мск цена акций Tesla росла на 5,84% - до 314,41 доллара за ценную бумагу. Таким образом, капитализация компании составляет 1,009 триллиона долларов. Впервые рыночная стоимость компании поднималась выше триллиона долларов в октябре 2021 года.
Поддержку росту акций Tesla оказывают новости о победе Дональда Трампа в президентских выборах в США. С этого момента стоимость бумаг компании подскочила уже на 25%.
Автомобильный салон Moscow Tesla Club - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
В России в продаже появились две модели Tesla от 6,8 миллиона рублей
18 октября, 20:01
Ранее Трамп заявил, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – основателя Tesla миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на влиятельные должности в будущей администрации в случае своего переизбрания.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
 
ЭкономикаАвтоTeslaИлон Маск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала