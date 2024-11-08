https://1prime.ru/20241108/tesla-852700132.html

Капитализация Tesla превысила $1 трлн

Капитализация Tesla превысила $1 трлн - 08.11.2024, ПРАЙМ

Капитализация Tesla превысила $1 трлн

Капитализация американского производителя электромобилей Tesla впервые с 2022 года превысила триллион долларов, следует из данных торгов. | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T19:03+0300

2024-11-08T19:03+0300

2024-11-08T19:04+0300

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Капитализация американского производителя электромобилей Tesla впервые с 2022 года превысила триллион долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 18.48 мск цена акций Tesla росла на 5,84% - до 314,41 доллара за ценную бумагу. Таким образом, капитализация компании составляет 1,009 триллиона долларов. Впервые рыночная стоимость компании поднималась выше триллиона долларов в октябре 2021 года. Поддержку росту акций Tesla оказывают новости о победе Дональда Трампа в президентских выборах в США. С этого момента стоимость бумаг компании подскочила уже на 25%. Ранее Трамп заявил, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – основателя Tesla миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на влиятельные должности в будущей администрации в случае своего переизбрания. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.

https://1prime.ru/20241018/tesla-852266216.html

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авто, tesla, илон маск