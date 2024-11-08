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Дилемма для Трампа. Способен ли новый президент надавить на Киев

Дилемма для Трампа. Способен ли новый президент надавить на Киев - 08.11.2024, ПРАЙМ

Дилемма для Трампа. Способен ли новый президент надавить на Киев

При новом президенте США Дональде Трампе произойдет смена внешнеполитического курса по Украине, пишет обозреватель журнала Foreign Policy Эмма Эшфорд. | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T16:40+0300

2024-11-08T16:40+0300

2024-11-08T16:40+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. При новом президенте США Дональде Трампе произойдет смена внешнеполитического курса по Украине, пишет обозреватель журнала Foreign Policy Эмма Эшфорд.Она указывает на то, что республиканцы все меньше поддерживают военную помощь Киеву, сам же Трамп обещает добиваться мирного соглашения.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению автора, мир, скорее всего, будет на невыгодных условиях для Киева. Не в его пользу складывается ряд факторов. Военные потери Украины накапливаются. Западные запасы истощаются, кадровый голод в ВСУ усугубляется. На самой Украине проблемы с коррупцией усиливаются.При этом, как отмечается, Трамп имеет мандат на поиск урегулирования, хотя европейцы могут возражать против такой перспективы.Что касается территориального вопроса, то он будет решен положением дел на местах. Недавние приобретения России делают сделку для Украины жестче. Вторжение в Курскую область может дать украинцам некоторое преимущество, если они удержат захваченное.Киев настаивает на гарантиях безопасности, в идеале при участии НАТО, но Россия вряд ли согласится на это. Минимально приемлемая сделка для Киева должна содержать в себе суверенитет Украины, способность вооружаться с помощью Запада и экономическая интеграция в Европу.Что касается позиции Трампа и его команды, то политик готов надавить на Киев. При этом советники не должны питать иллюзий о возможности усадить Киев за стол переговоров силой.При этом автор предупреждает, что договоренность, заключенная за спиной украинцев, может быть политически неприемлема для правительства Владимира Зеленского. Киев может продолжить борьбу и запросить поддержки у Европы.Таким образом, перед будущей администрацией Трампа встает дилемма — продолжать ли поддерживать Украину или же переложить проблему на плечи европейских союзников Вашингтона.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, дональд трамп, сша, владимир зеленский, россия