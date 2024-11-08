Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дилемма для Трампа. Способен ли новый президент надавить на Киев - 08.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241108/tramp-852696474.html
Дилемма для Трампа. Способен ли новый президент надавить на Киев
Дилемма для Трампа. Способен ли новый президент надавить на Киев - 08.11.2024, ПРАЙМ
Дилемма для Трампа. Способен ли новый президент надавить на Киев
При новом президенте США Дональде Трампе произойдет смена внешнеполитического курса по Украине, пишет обозреватель журнала Foreign Policy Эмма Эшфорд. | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T16:40+0300
2024-11-08T16:40+0300
спецоперация на украине
украина
дональд трамп
сша
владимир зеленский
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151949_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_811ca3f8cab72930c3ef6d26ccf0ace4.jpg
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. При новом президенте США Дональде Трампе произойдет смена внешнеполитического курса по Украине, пишет обозреватель журнала Foreign Policy Эмма Эшфорд.Она указывает на то, что республиканцы все меньше поддерживают военную помощь Киеву, сам же Трамп обещает добиваться мирного соглашения.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению автора, мир, скорее всего, будет на невыгодных условиях для Киева. Не в его пользу складывается ряд факторов. Военные потери Украины накапливаются. Западные запасы истощаются, кадровый голод в ВСУ усугубляется. На самой Украине проблемы с коррупцией усиливаются.При этом, как отмечается, Трамп имеет мандат на поиск урегулирования, хотя европейцы могут возражать против такой перспективы.Что касается территориального вопроса, то он будет решен положением дел на местах. Недавние приобретения России делают сделку для Украины жестче. Вторжение в Курскую область может дать украинцам некоторое преимущество, если они удержат захваченное.Киев настаивает на гарантиях безопасности, в идеале при участии НАТО, но Россия вряд ли согласится на это. Минимально приемлемая сделка для Киева должна содержать в себе суверенитет Украины, способность вооружаться с помощью Запада и экономическая интеграция в Европу.Что касается позиции Трампа и его команды, то политик готов надавить на Киев. При этом советники не должны питать иллюзий о возможности усадить Киев за стол переговоров силой.При этом автор предупреждает, что договоренность, заключенная за спиной украинцев, может быть политически неприемлема для правительства Владимира Зеленского. Киев может продолжить борьбу и запросить поддержки у Европы.Таким образом, перед будущей администрацией Трампа встает дилемма — продолжать ли поддерживать Украину или же переложить проблему на плечи европейских союзников Вашингтона.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20241108/ukraina-852695112.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151949_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2fc8b7a6116e08677311634dffdc76a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, дональд трамп, сша, владимир зеленский, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Дональд Трамп, США, Владимир Зеленский, РОССИЯ
16:40 08.11.2024
 
Дилемма для Трампа. Способен ли новый президент надавить на Киев

FP: если Трамп потребует от Киева мира, то воевать Украине поможет Европа

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. При новом президенте США Дональде Трампе произойдет смена внешнеполитического курса по Украине, пишет обозреватель журнала Foreign Policy Эмма Эшфорд.
Она указывает на то, что республиканцы все меньше поддерживают военную помощь Киеву, сам же Трамп обещает добиваться мирного соглашения.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По мнению автора, мир, скорее всего, будет на невыгодных условиях для Киева. Не в его пользу складывается ряд факторов. Военные потери Украины накапливаются. Западные запасы истощаются, кадровый голод в ВСУ усугубляется. На самой Украине проблемы с коррупцией усиливаются.
Забор у Белого дома в Вашингтоне станет выше - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
Путин ждет первый шаг. В США дали Трампу совет по Украине
15:58
При этом, как отмечается, Трамп имеет мандат на поиск урегулирования, хотя европейцы могут возражать против такой перспективы.
Что касается территориального вопроса, то он будет решен положением дел на местах. Недавние приобретения России делают сделку для Украины жестче. Вторжение в Курскую область может дать украинцам некоторое преимущество, если они удержат захваченное.
Киев настаивает на гарантиях безопасности, в идеале при участии НАТО, но Россия вряд ли согласится на это. Минимально приемлемая сделка для Киева должна содержать в себе суверенитет Украины, способность вооружаться с помощью Запада и экономическая интеграция в Европу.
Что касается позиции Трампа и его команды, то политик готов надавить на Киев. При этом советники не должны питать иллюзий о возможности усадить Киев за стол переговоров силой.
При этом автор предупреждает, что договоренность, заключенная за спиной украинцев, может быть политически неприемлема для правительства Владимира Зеленского. Киев может продолжить борьбу и запросить поддержки у Европы.
Таким образом, перед будущей администрацией Трампа встает дилемма — продолжать ли поддерживать Украину или же переложить проблему на плечи европейских союзников Вашингтона.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАДональд ТрампСШАВладимир ЗеленскийРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала