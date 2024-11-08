https://1prime.ru/20241108/tsb-852700763.html

ЦБ временно расширит использование банками безотзывной кредитной линии

ЦБ временно расширит использование банками безотзывной кредитной линии - 08.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ временно расширит использование банками безотзывной кредитной линии

ЦБ РФ временно расширит возможности использования системно значимыми банками безотзывной кредитной линии (БКЛ) для соблюдения норматива краткосрочной... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T19:46+0300

2024-11-08T19:46+0300

2024-11-08T19:47+0300

экономика

банк россии

кредит

кредитная линия

безотзывная кредитная линия

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ временно расширит возможности использования системно значимыми банками безотзывной кредитной линии (БКЛ) для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ), сообщает регулятор. "Банк России скорректирует методику расчета максимально возможного лимита БКЛ, позволяющей банкам восполнить величину недостатка высоколиквидных активов при расчете НКЛ. Расчет этого лимита для соблюдения НКЛ в период до 1 июля 2025 года предусмотрит возможность получения банками БКЛ в большем объеме", - говорится на сайте ЦБ РФ.При этом отмечается, что значение НКЛ без БКЛ не должно снижаться ниже 50% до 1 января 2025 года, а с 1 января до 1 июля 2025 года - ниже 60%."Расширение возможностей использования банками БКЛ для соблюдения НКЛ направлено на ограничение влияния этого норматива на ценообразование банковских продуктов", - поясняет регулятор.

https://1prime.ru/20241104/stavka-852591787.html

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