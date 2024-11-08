https://1prime.ru/20241108/tsb-852700890.html
ЦБ подготовит изменения для ограничения кредитных рисков крупных компаний
ЦБ подготовит изменения для ограничения кредитных рисков крупных компаний - 08.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ подготовит изменения для ограничения кредитных рисков крупных компаний
ЦБ РФ подготовит нормативные изменения для ограничения кредитных рисков крупных компаний, меры планируются на первое полугодие 2025 года, говорится в сообщении... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T19:50+0300
2024-11-08T19:50+0300
2024-11-08T19:50+0300
экономика
банк россии
кредит
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ подготовит нормативные изменения для ограничения кредитных рисков крупных компаний, меры планируются на первое полугодие 2025 года, говорится в сообщении регулятора. "Банк России подготовит нормативные изменения, направленные на ограничение кредитных рисков крупных компаний", - говорится в сообщении. Отмечается, что в целях повышения устойчивости банковского сектора к данным рискам будут внесены изменения в макропруденциальное регулирование для возможности установления надбавок к коэффициентам риска по кредитным требованиям банков к крупным компаниям с высоким уровнем долговой нагрузки. "Также будет установлен на более высоком уровне минимальный коэффициент риска у ПВР-банков по кредитам крупнейшим компаниям. Данные меры предполагается реализовать в первом полугодии 2025 года", - указывается в сообщении регулятора. По данным ЦБ РФ, более половины прироста корпоративного портфеля в 2024 году приходится на крупные компании, чей спрос на кредиты менее чувствителен к повышению процентных ставок. Это может привести к росту закредитованности таких компаний и увеличить кредитные риски банков.
https://1prime.ru/20241108/tsb-852700763.html
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банк россии, кредит
Экономика, Банк России, кредит
ЦБ подготовит изменения для ограничения кредитных рисков крупных компаний
ЦБ подготовит нормативные изменения для ограничения кредитных рисков крупных компаний
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ подготовит нормативные изменения для ограничения кредитных рисков крупных компаний, меры планируются на первое полугодие 2025 года, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России подготовит нормативные изменения, направленные на ограничение кредитных рисков крупных компаний", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целях повышения устойчивости банковского сектора к данным рискам будут внесены изменения в макропруденциальное регулирование для возможности установления надбавок к коэффициентам риска по кредитным требованиям банков к крупным компаниям с высоким уровнем долговой нагрузки.
ЦБ временно расширит использование банками безотзывной кредитной линии
"Также будет установлен на более высоком уровне минимальный коэффициент риска у ПВР-банков по кредитам крупнейшим компаниям. Данные меры предполагается реализовать в первом полугодии 2025 года", - указывается в сообщении регулятора.
По данным ЦБ РФ, более половины прироста корпоративного портфеля в 2024 году приходится на крупные компании, чей спрос на кредиты менее чувствителен к повышению процентных ставок. Это может привести к росту закредитованности таких компаний и увеличить кредитные риски банков.