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Gloria Jeans хочет снизить цены на свою продукцию

Gloria Jeans хочет снизить цены на свою продукцию - 08.11.2024, ПРАЙМ

Gloria Jeans хочет снизить цены на свою продукцию

Ритейлер Gloria Jeans хочет снизить цены на свою продукцию до 30%, сообщил на выставке Mallpic коммерческий директор Gloria Jeans Алмаз Ахметзянов. | 08.11.2024, ПРАЙМ

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россия

gloria jeans

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СОЧИ, 8 ноя - ПРАЙМ. Ритейлер Gloria Jeans хочет снизить цены на свою продукцию до 30%, сообщил на выставке Mallpic коммерческий директор Gloria Jeans Алмаз Ахметзянов. "В каких-то возрастных группах вернем цены на уровень 2022 года, в каких-то - на уровень 2023 года. По стоимости мы будем ниже среднего", - сказал он. Кроме того, отметил Ахметзянов, Gloria Jeans планирует возвратиться к "базовым настройкам своего продукта". "Вернем тот продукт, ради которого десятки миллионов покупателей по всей стране ходили на протяжении 30 лет в магазины Gloria Jeans. Ряд мер мы уже предприняли. Например, раньше искусственно сокращали долю детской продукции, сейчас эту ошибку исправили, и в первом квартале все будет по-иному. Но уже сегодня мы по детям в штуках на метр квадратный прирастаем", - уточнил он.

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россия, gloria jeans