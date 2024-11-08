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Gloria Jeans хочет снизить цены на свою продукцию - 08.11.2024, ПРАЙМ
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Gloria Jeans хочет снизить цены на свою продукцию
Gloria Jeans хочет снизить цены на свою продукцию - 08.11.2024, ПРАЙМ
Gloria Jeans хочет снизить цены на свою продукцию
Ритейлер Gloria Jeans хочет снизить цены на свою продукцию до 30%, сообщил на выставке Mallpic коммерческий директор Gloria Jeans Алмаз Ахметзянов. | 08.11.2024, ПРАЙМ
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россия
gloria jeans
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СОЧИ, 8 ноя - ПРАЙМ. Ритейлер Gloria Jeans хочет снизить цены на свою продукцию до 30%, сообщил на выставке Mallpic коммерческий директор Gloria Jeans Алмаз Ахметзянов. "В каких-то возрастных группах вернем цены на уровень 2022 года, в каких-то - на уровень 2023 года. По стоимости мы будем ниже среднего", - сказал он. Кроме того, отметил Ахметзянов, Gloria Jeans планирует возвратиться к "базовым настройкам своего продукта". "Вернем тот продукт, ради которого десятки миллионов покупателей по всей стране ходили на протяжении 30 лет в магазины Gloria Jeans. Ряд мер мы уже предприняли. Например, раньше искусственно сокращали долю детской продукции, сейчас эту ошибку исправили, и в первом квартале все будет по-иному. Но уже сегодня мы по детям в штуках на метр квадратный прирастаем", - уточнил он.
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россия, gloria jeans
РОССИЯ, Gloria Jeans
11:19 08.11.2024
 
Gloria Jeans хочет снизить цены на свою продукцию

Ритейлер Gloria Jeans хочет снизить цены на свою продукцию до 30%

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРабота магазина Gloria Jeans в Москве
Работа магазина Gloria Jeans в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СОЧИ, 8 ноя - ПРАЙМ. Ритейлер Gloria Jeans хочет снизить цены на свою продукцию до 30%, сообщил на выставке Mallpic коммерческий директор Gloria Jeans Алмаз Ахметзянов.
"В каких-то возрастных группах вернем цены на уровень 2022 года, в каких-то - на уровень 2023 года. По стоимости мы будем ниже среднего", - сказал он.
Кроме того, отметил Ахметзянов, Gloria Jeans планирует возвратиться к "базовым настройкам своего продукта".
"Вернем тот продукт, ради которого десятки миллионов покупателей по всей стране ходили на протяжении 30 лет в магазины Gloria Jeans. Ряд мер мы уже предприняли. Например, раньше искусственно сокращали долю детской продукции, сейчас эту ошибку исправили, и в первом квартале все будет по-иному. Но уже сегодня мы по детям в штуках на метр квадратный прирастаем", - уточнил он.
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