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Путин ждет первый шаг. В США дали Трампу совет по Украине - 08.11.2024, ПРАЙМ
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Путин ждет первый шаг. В США дали Трампу совет по Украине
Путин ждет первый шаг. В США дали Трампу совет по Украине - 08.11.2024, ПРАЙМ
Путин ждет первый шаг. В США дали Трампу совет по Украине
Россия не торопится начинать переговоры по Украине — ее президент Владимир Путин требует, чтобы США сделали первый шаг, пишет американское издание Time. | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T15:58+0300
2024-11-08T15:58+0300
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Россия не торопится начинать переговоры по Украине — ее президент Владимир Путин требует, чтобы США сделали первый шаг, пишет американское издание Time.По мнению автора, Путин считает, что США должны заслужить мирное соглашение. Россия выдвинула ряд условий для прекращения конфликта, которые Вашингтон отверг. В декабре 2021 года Байден предложил обсудить соглашение по международным делам, начиная от ядерной и кибербезопасности и заканчивая будущим Европы и альянса НАТО, но Путин отказался, отмечается в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСША отвергли идею вывода войск из Восточной Европы. Белый дом пригрозил санкциями, которые парализуют российскую экономику.Автор отмечает, что периодические попытки Путина завязать отношения с США различались по тону. Российский лидер хочет сделать Украину нейтральной, перекрыть ей пути в НАТО и получить контроль над южными и восточными регионами. Трамп и его советники не готовы удовлетворить эти требования.В лагере Трампа имеются разногласия по вопросу разрешения украинского кризиса. Так, избранный вице-президент Джей Ди Вэнс предложил установить на Украине демилитаризованную зону. Бывший госсекретарь и директор ЦРУ в первой администрации Трампа Майк Помпео призвал ужесточить санкции и запустить программу ленд-лиза. Ранее уонгресс одобрил более 174 миллиардов долларов помощи Украине, но Байден, по мнению Помпео, все "разбазарил".Как указывается в статье, Россия выжидает, пока США определятся с предложением. Тем временем российские войска продвигаются вперед.Автор заключает, что сейчас Трамп для начала переговоров должен сделать первый шаг навстречу Путину.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, сша, владимир путин, дональд трамп
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
15:58 08.11.2024
 
Путин ждет первый шаг. В США дали Трампу совет по Украине

Time: Трампу должен будет сделать шаг навстречу Путину по Украине

© РИА Новости . Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкЗабор у Белого дома в Вашингтоне станет выше
Забор у Белого дома в Вашингтоне станет выше - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Михаил Тургиев
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Россия не торопится начинать переговоры по Украине — ее президент Владимир Путин требует, чтобы США сделали первый шаг, пишет американское издание Time.
По мнению автора, Путин считает, что США должны заслужить мирное соглашение. Россия выдвинула ряд условий для прекращения конфликта, которые Вашингтон отверг. В декабре 2021 года Байден предложил обсудить соглашение по международным делам, начиная от ядерной и кибербезопасности и заканчивая будущим Европы и альянса НАТО, но Путин отказался, отмечается в публикации.
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США отвергли идею вывода войск из Восточной Европы. Белый дом пригрозил санкциями, которые парализуют российскую экономику.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
"Попросите Польшу". Трамп задумал переложить ответственность за Украину
14:01
Автор отмечает, что периодические попытки Путина завязать отношения с США различались по тону. Российский лидер хочет сделать Украину нейтральной, перекрыть ей пути в НАТО и получить контроль над южными и восточными регионами. Трамп и его советники не готовы удовлетворить эти требования.
В лагере Трампа имеются разногласия по вопросу разрешения украинского кризиса. Так, избранный вице-президент Джей Ди Вэнс предложил установить на Украине демилитаризованную зону. Бывший госсекретарь и директор ЦРУ в первой администрации Трампа Майк Помпео призвал ужесточить санкции и запустить программу ленд-лиза. Ранее уонгресс одобрил более 174 миллиардов долларов помощи Украине, но Байден, по мнению Помпео, все "разбазарил".
Как указывается в статье, Россия выжидает, пока США определятся с предложением. Тем временем российские войска продвигаются вперед.
Автор заключает, что сейчас Трамп для начала переговоров должен сделать первый шаг навстречу Путину.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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