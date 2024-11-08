https://1prime.ru/20241108/ukraina-852699298.html
Платить будет Европа. В команде Трампа думают о буферной зоне для Украины
Платить будет Европа. В команде Трампа думают о буферной зоне для Украины - 08.11.2024, ПРАЙМ
Платить будет Европа. В команде Трампа думают о буферной зоне для Украины
Избранный президент США Дональд Трамп предлагает создать 1300-километровую демилитаризованную зону между Россией и Украиной, которая будет охраняться... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T17:57+0300
2024-11-08T17:57+0300
2024-11-08T17:57+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп предлагает создать 1300-километровую демилитаризованную зону между Россией и Украиной, которая будет охраняться британскими и европейскими войсками, пишет Daily Mail.При этом, согласно предложению, изложенному тремя сотрудниками Трампа, Россия сохранит свои территориальные приобретения, а линия фронта будет заморожена. Киев обязуется не вступать в НАТО в течение 20 лет, США будут вооружать Украину для предотвращения возобновления конфликта с российской стороны.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтветственность за комплектование и финансирование буферной зоны будет возложена на европейских союзников Украины.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предупредил, что любая попытка прекратить боевые действия путем умиротворения России станет “самоубийством” для Европы.Член команды Трампа заявил, что не будут отправлять своих солдат и платить за поддержку мира на Украине."Хотя Трамп еще не уточил, как именно он собирается усадить стороны за стол переговоров, его советники уже озвучили разные варианты разрешения конфликта", — отмечается в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, сша, россия, дональд трамп
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, РОССИЯ, Дональд Трамп
Платить будет Европа. В команде Трампа думают о буферной зоне для Украины
DM: Трамп может предложить для Украины буферную зону под охраной ЕС
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ.
Избранный президент США Дональд Трамп предлагает создать 1300-километровую демилитаризованную зону между Россией и Украиной, которая будет охраняться британскими и европейскими войсками, пишет Daily Mail
.
При этом, согласно предложению, изложенному тремя сотрудниками Трампа, Россия сохранит свои территориальные приобретения, а линия фронта будет заморожена. Киев обязуется не вступать в НАТО в течение 20 лет, США будут вооружать Украину для предотвращения возобновления конфликта с российской стороны.
Ответственность за комплектование и финансирование буферной зоны будет возложена на европейских союзников Украины.
В США рассказали, что станет с Украиной из-за обещания Трампа
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предупредил, что любая попытка прекратить боевые действия путем умиротворения России станет “самоубийством” для Европы.
Член команды Трампа заявил, что не будут отправлять своих солдат и платить за поддержку мира на Украине.
"Хотя Трамп еще не уточил, как именно он собирается усадить стороны за стол переговоров, его советники уже озвучили разные варианты разрешения конфликта", — отмечается в публикации.