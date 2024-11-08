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"Пьют и дезертируют". Депутат Рады рассказала о происходящем в ВСУ - 08.11.2024, ПРАЙМ
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"Пьют и дезертируют". Депутат Рады рассказала о происходящем в ВСУ
"Пьют и дезертируют". Депутат Рады рассказала о происходящем в ВСУ - 08.11.2024, ПРАЙМ
"Пьют и дезертируют". Депутат Рады рассказала о происходящем в ВСУ
Мобилизованные военнослужащие, проходящие подготовку на полигонах Украины, пьют во время занятий и массово дезертируют. Об этом в своем Telegram-канале сообщила | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T13:36+0300
2024-11-08T13:36+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Мобилизованные военнослужащие, проходящие подготовку на полигонах Украины, пьют во время занятий и массово дезертируют. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая.Безуглая общалась с солдатами, проходящими базовую общевойсковую подготовку на различных полигонах, и они сообщили ей о случаях самовольного оставления части, где однажды за ночь сбежали 14 человек."На базовой общевойсковой подготовке процветало пьянство. Если ловили, оставляли на ночь в яме. Официальных санкций не было. Возможно, руководство не хотело портить статистику", - написала парламентарий со ссылкой на слова украинского военнослужащего.Рекрутам выдают только парацетамол от всех болезней и отказывают в медицинском обследовании. Безуглая также рассказала о случаях хаотичного увольнения и проблемах с оружием, где один из новобранцев признался, что у него проблемы со зрением и из-за этого стрелял наугад.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
13:36 08.11.2024
 
"Пьют и дезертируют". Депутат Рады рассказала о происходящем в ВСУ

Депутат Рады Безуглая: мобилизованные пьянствуют и массово дезертируют

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Мобилизованные военнослужащие, проходящие подготовку на полигонах Украины, пьют во время занятий и массово дезертируют. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая.
Безуглая общалась с солдатами, проходящими базовую общевойсковую подготовку на различных полигонах, и они сообщили ей о случаях самовольного оставления части, где однажды за ночь сбежали 14 человек.
"На базовой общевойсковой подготовке процветало пьянство. Если ловили, оставляли на ночь в яме. Официальных санкций не было. Возможно, руководство не хотело портить статистику", - написала парламентарий со ссылкой на слова украинского военнослужащего.
Рекрутам выдают только парацетамол от всех болезней и отказывают в медицинском обследовании. Безуглая также рассказала о случаях хаотичного увольнения и проблемах с оружием, где один из новобранцев признался, что у него проблемы со зрением и из-за этого стрелял наугад.
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