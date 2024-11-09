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Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке ATACMS Киеву, пишет СМИ - 09.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241109/atacms-852705849.html
Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке ATACMS Киеву, пишет СМИ
Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке ATACMS Киеву, пишет СМИ - 09.11.2024, ПРАЙМ
Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке ATACMS Киеву, пишет СМИ
Министр обороны США Ллойд Остин отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке Киеву ракетных систем ATACMS в обход остальных покупателей, пишет Wall... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T14:16+0300
2024-11-09T14:17+0300
спецоперация на украине
сша
пентагон
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владимир зеленский
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Министр обороны США Ллойд Остин отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке Киеву ракетных систем ATACMS в обход остальных покупателей, пишет Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников и советника из украинского кабмина. "Остин отклонил недавнюю просьбу… Владимира Зеленского отдать приоритет Украине в обход других покупателей при поставках ATACMS", - отмечается в статье. По данным газеты, шеф Пентагона заявил главе киевского режима, что тот "просит слишком многого", когда требует от Вашингтона нарушить давние соглашения с другими заказчиками.Кроме того, как отмечает издание, Пентагон обладает ограниченным запасом боеприпасов для истребителей F-16, которые он может передать Киеву.Вместе с тем, по данным WSJ, США поставят Украине боеприпасы к системам ПВО Patriot и NASAMS в рамках последнего пакета помощи перед возвращением победившего на президентских выборах Дональда Трампа в Белый дом.
https://1prime.ru/20241108/ukraina-852699298.html
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сша, пентагон, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, США, Пентагон, УКРАИНА, Владимир Зеленский
14:16 09.11.2024 (обновлено: 14:17 09.11.2024)
 
Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке ATACMS Киеву, пишет СМИ

WSJ: глава Пентагона отказал Зеленскому в приоритетной поставке ATACMS на Украину

© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of DefenseМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of Defense
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Министр обороны США Ллойд Остин отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке Киеву ракетных систем ATACMS в обход остальных покупателей, пишет Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников и советника из украинского кабмина.
"Остин отклонил недавнюю просьбу… Владимира Зеленского отдать приоритет Украине в обход других покупателей при поставках ATACMS", - отмечается в статье.
По данным газеты, шеф Пентагона заявил главе киевского режима, что тот "просит слишком многого", когда требует от Вашингтона нарушить давние соглашения с другими заказчиками.
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Кроме того, как отмечает издание, Пентагон обладает ограниченным запасом боеприпасов для истребителей F-16, которые он может передать Киеву.
Вместе с тем, по данным WSJ, США поставят Украине боеприпасы к системам ПВО Patriot и NASAMS в рамках последнего пакета помощи перед возвращением победившего на президентских выборах Дональда Трампа в Белый дом.
 
Спецоперация на УкраинеСШАПентагонУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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