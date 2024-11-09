https://1prime.ru/20241109/atacms-852705849.html

Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке ATACMS Киеву, пишет СМИ

Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке ATACMS Киеву, пишет СМИ - 09.11.2024, ПРАЙМ

Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке ATACMS Киеву, пишет СМИ

Министр обороны США Ллойд Остин отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке Киеву ракетных систем ATACMS в обход остальных покупателей, пишет Wall... | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T14:16+0300

2024-11-09T14:16+0300

2024-11-09T14:17+0300

спецоперация на украине

сша

пентагон

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/91/841259183_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_6c062bc26f7ad1bf9efa5ff5234239c8.jpg

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Министр обороны США Ллойд Остин отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке Киеву ракетных систем ATACMS в обход остальных покупателей, пишет Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников и советника из украинского кабмина. "Остин отклонил недавнюю просьбу… Владимира Зеленского отдать приоритет Украине в обход других покупателей при поставках ATACMS", - отмечается в статье. По данным газеты, шеф Пентагона заявил главе киевского режима, что тот "просит слишком многого", когда требует от Вашингтона нарушить давние соглашения с другими заказчиками.Кроме того, как отмечает издание, Пентагон обладает ограниченным запасом боеприпасов для истребителей F-16, которые он может передать Киеву.Вместе с тем, по данным WSJ, США поставят Украине боеприпасы к системам ПВО Patriot и NASAMS в рамках последнего пакета помощи перед возвращением победившего на президентских выборах Дональда Трампа в Белый дом.

https://1prime.ru/20241108/ukraina-852699298.html

сша

пентагон

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, пентагон, украина, владимир зеленский