https://1prime.ru/20241109/atacms-852705849.html
Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке ATACMS Киеву, пишет СМИ
Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке ATACMS Киеву, пишет СМИ - 09.11.2024, ПРАЙМ
Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке ATACMS Киеву, пишет СМИ
Министр обороны США Ллойд Остин отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке Киеву ракетных систем ATACMS в обход остальных покупателей, пишет Wall... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T14:16+0300
2024-11-09T14:16+0300
2024-11-09T14:17+0300
спецоперация на украине
сша
пентагон
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/91/841259183_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_6c062bc26f7ad1bf9efa5ff5234239c8.jpg
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Министр обороны США Ллойд Остин отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке Киеву ракетных систем ATACMS в обход остальных покупателей, пишет Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников и советника из украинского кабмина. "Остин отклонил недавнюю просьбу… Владимира Зеленского отдать приоритет Украине в обход других покупателей при поставках ATACMS", - отмечается в статье. По данным газеты, шеф Пентагона заявил главе киевского режима, что тот "просит слишком многого", когда требует от Вашингтона нарушить давние соглашения с другими заказчиками.Кроме того, как отмечает издание, Пентагон обладает ограниченным запасом боеприпасов для истребителей F-16, которые он может передать Киеву.Вместе с тем, по данным WSJ, США поставят Украине боеприпасы к системам ПВО Patriot и NASAMS в рамках последнего пакета помощи перед возвращением победившего на президентских выборах Дональда Трампа в Белый дом.
https://1prime.ru/20241108/ukraina-852699298.html
сша
пентагон
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/91/841259183_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_6d4a8dd6d72d2f08f8ef04e008475626.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, пентагон, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, США, Пентагон, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Остин отказал Зеленскому в приоритетной поставке ATACMS Киеву, пишет СМИ
WSJ: глава Пентагона отказал Зеленскому в приоритетной поставке ATACMS на Украину
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Министр обороны США Ллойд Остин отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке Киеву ракетных систем ATACMS в обход остальных покупателей, пишет Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников и советника из украинского кабмина.
"Остин отклонил недавнюю просьбу… Владимира Зеленского отдать приоритет Украине в обход других покупателей при поставках ATACMS", - отмечается в статье.
По данным газеты, шеф Пентагона заявил главе киевского режима, что тот "просит слишком многого", когда требует от Вашингтона нарушить давние соглашения с другими заказчиками.
Платить будет Европа. В команде Трампа думают о буферной зоне для Украины
Кроме того, как отмечает издание, Пентагон обладает ограниченным запасом боеприпасов для истребителей F-16, которые он может передать Киеву.
Вместе с тем, по данным WSJ, США поставят Украине боеприпасы к системам ПВО Patriot и NASAMS в рамках последнего пакета помощи перед возвращением победившего на президентских выборах Дональда Трампа в Белый дом.