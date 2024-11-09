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Россияне еще больше полюбили внедорожники по одной простой причине
Россияне еще больше полюбили внедорожники по одной простой причине - 09.11.2024, ПРАЙМ
Россияне еще больше полюбили внедорожники по одной простой причине
Число объявлений о продаже новых автомобилей класса SUV в октябре 2024 года выросло на 53,9%, а спрос – на 35,9% к уровню прошлого года. Средняя цена за год... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T08:00+0300
2024-11-09T08:00+0300
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авто
китайские авто
lada
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Число объявлений о продаже новых автомобилей класса SUV в октябре 2024 года выросло на 53,9%, а спрос – на 35,9% к уровню прошлого года. Средняя цена за год практически не изменилась и составила 2 891 000 рублей, оценили эксперты Авито Авто."Из порядка 180 тысяч новых автомобилей на платформе более 75% сейчас – это именно внедорожники и кроссоверы. Это связано с активностью производителей из Китая: большинство представленных на российском рынке китайских моделей относятся именно к кроссоверам и внедорожникам", - пояснил Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто".Лидером по спросу среди марок SUV стала LADA с долей 15%. Все остальные места в топ-5 достались китайским брендам. Haval получил 14,8% от спроса, Geely – 8,2%, Chery – 7,9%, а Changan – 5,4%. По предложению на первом месте марка Chery с долей 14,5%, за ней Haval с 13,7% и Geely с 11,3%. Четвертое место занял Changan (10,4%), а пятое – ВАЗ (LADA), получивший 4,2%.Самой востребованной моделью стала LADA Niva Legend: на этот внедорожник пришлось 11,2% совокупного спроса. "Серебро" досталось Haval Jolion с 6,8%, а "бронза" – Москвичу 3 с 4,6%. Замыкают пятерки лидеров OMODA C5 (3,9%) и Сhery Tiggo 4 Pro (3,1%). На первое место по динамике спроса год к году вырвался Chery Tiggo 4 Pro: модель показала прирост в 2,9 раза.По числу объявлений на сервисе в октябре победил Chery Tiggo 7 Pro Max (6,6%), за ней идет OMODA C5 с 5,9%, а следом Haval Jolion с 5,2%. Лучший рост предложений у Geely Monjaro - в 2,3 раза.
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авто, китайские авто, lada
Авто, китайские авто, Lada
Россияне еще больше полюбили внедорожники по одной простой причине
Авито Авто: предложение на кроссоверы и внедорожники выросло в 1,5 раза за год
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Число объявлений о продаже новых автомобилей класса SUV в октябре 2024 года выросло на 53,9%, а спрос – на 35,9% к уровню прошлого года. Средняя цена за год практически не изменилась и составила 2 891 000 рублей, оценили эксперты Авито Авто.
"Из порядка 180 тысяч новых автомобилей на платформе более 75% сейчас – это именно внедорожники и кроссоверы. Это связано с активностью производителей из Китая: большинство представленных на российском рынке китайских моделей относятся именно к кроссоверам и внедорожникам", - пояснил Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто".
Лидером по спросу среди марок SUV стала LADA с долей 15%. Все остальные места в топ-5 достались китайским брендам. Haval получил 14,8% от спроса, Geely – 8,2%, Chery – 7,9%, а Changan – 5,4%. По предложению на первом месте марка Chery с долей 14,5%, за ней Haval с 13,7% и Geely с 11,3%. Четвертое место занял Changan (10,4%), а пятое – ВАЗ (LADA), получивший 4,2%.
Самой востребованной моделью стала LADA Niva Legend: на этот внедорожник пришлось 11,2% совокупного спроса. "Серебро" досталось Haval Jolion с 6,8%, а "бронза" – Москвичу 3 с 4,6%. Замыкают пятерки лидеров OMODA C5 (3,9%) и Сhery Tiggo 4 Pro (3,1%). На первое место по динамике спроса год к году вырвался Chery Tiggo 4 Pro: модель показала прирост в 2,9 раза.
По числу объявлений на сервисе в октябре победил Chery Tiggo 7 Pro Max (6,6%), за ней идет OMODA C5 с 5,9%, а следом Haval Jolion с 5,2%. Лучший рост предложений у Geely Monjaro - в 2,3 раза.