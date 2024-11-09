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В Турции отметили ключевое значение России в сфере атомной энергетики
В Турции отметили ключевое значение России в сфере атомной энергетики - 09.11.2024, ПРАЙМ
В Турции отметили ключевое значение России в сфере атомной энергетики
Россия является одной из тех государств, без опыта которых в сфере атомной энергетики не обойтись. Об этом 9 ноября рассказал глава турецкого Минэнерго... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T12:30+0300
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СТАМБУЛ, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия является одной из тех государств, без опыта которых в сфере атомной энергетики не обойтись. Об этом 9 ноября рассказал глава турецкого Минэнерго Альпарслан Байрактар.Эксперт также уточнил, что, помимо России, также к авангарду стран, возводящих АЭС, относятся Китай и Южная Корея."В общем, если вы планируете строительство АЭС, вам необходимо проводить переговоры с этими тремя странами. РФ строит нам АЭС "Аккую", проект продолжается", - заявил Байрактар в интервью телеканалу CNN Türk. Глава Минэнерго Турции подчеркнул, что Анкара рассчитывает на потенциальное сотрудничество как со странами БРИКС и Организации тюркских государств, так и с США и другими западными странами. В частности, министр напомнил, что с США обсуждается строительство малых модульных реакторов.
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В Турции отметили ключевое значение России в сфере атомной энергетики
Министр энергетики Турции: без России в сфере атомной энергетики не обойтись
СТАМБУЛ, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия является одной из тех государств, без опыта которых в сфере атомной энергетики не обойтись. Об этом 9 ноября рассказал глава турецкого Минэнерго Альпарслан Байрактар.
Эксперт также уточнил, что, помимо России, также к авангарду стран, возводящих АЭС, относятся Китай и Южная Корея.
"В общем, если вы планируете строительство АЭС, вам необходимо проводить переговоры с этими тремя странами. РФ строит нам АЭС "Аккую", проект продолжается", - заявил Байрактар в интервью телеканалу CNN Türk.
Глава Минэнерго Турции подчеркнул, что Анкара рассчитывает на потенциальное сотрудничество как со странами БРИКС и Организации тюркских государств, так и с США и другими западными странами. В частности, министр напомнил, что с США обсуждается строительство малых модульных реакторов.
СМИ: Венгрия договорилась с Framatome о поставках топлива на АЭС "Пакш"