https://1prime.ru/20241109/energetika-852705299.html

В Турции отметили ключевое значение России в сфере атомной энергетики

В Турции отметили ключевое значение России в сфере атомной энергетики - 09.11.2024, ПРАЙМ

В Турции отметили ключевое значение России в сфере атомной энергетики

Россия является одной из тех государств, без опыта которых в сфере атомной энергетики не обойтись. Об этом 9 ноября рассказал глава турецкого Минэнерго... | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T12:30+0300

2024-11-09T12:30+0300

2024-11-09T12:31+0300

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СТАМБУЛ, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия является одной из тех государств, без опыта которых в сфере атомной энергетики не обойтись. Об этом 9 ноября рассказал глава турецкого Минэнерго Альпарслан Байрактар.Эксперт также уточнил, что, помимо России, также к авангарду стран, возводящих АЭС, относятся Китай и Южная Корея."В общем, если вы планируете строительство АЭС, вам необходимо проводить переговоры с этими тремя странами. РФ строит нам АЭС "Аккую", проект продолжается", - заявил Байрактар в интервью телеканалу CNN Türk. Глава Минэнерго Турции подчеркнул, что Анкара рассчитывает на потенциальное сотрудничество как со странами БРИКС и Организации тюркских государств, так и с США и другими западными странами. В частности, министр напомнил, что с США обсуждается строительство малых модульных реакторов.

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