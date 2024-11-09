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"Безумный правитель". Захарова прокомментировала выходку Штайнмайера - 09.11.2024, ПРАЙМ
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"Безумный правитель". Захарова прокомментировала выходку Штайнмайера
"Безумный правитель". Захарова прокомментировала выходку Штайнмайера - 09.11.2024, ПРАЙМ
"Безумный правитель". Захарова прокомментировала выходку Штайнмайера
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера на критику, выразила соболезнования... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T23:33+0300
2024-11-09T23:33+0300
мария захарова
германия
россия
штайнмайер
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера на критику, выразила соболезнования немцам, заявив, что они рискуют продолжать "сниматься в этом американо-немецком порнофильме". Ранее издание Bild сообщало, что на мероприятии, которое было посвящено 35-летию падения Берлинской стены в президентской резиденции, дворце Бельвю, писатель Марко Мартин в ходе выступления подверг Штайнмайера резкой критике за то, что во время службы на посту главы МИД тот называл учения НАТО на восточном фланге "бряцаньем оружием", а уже в должности президента ФРГ в 2022 году считал "Северный поток" возможным "мостом" между Европой и Россией. Штайнмайер вышел из себя и набросился на писателя. "Мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела. С другой стороны, за достоинство, честь и свободу всегда надо бороться. И если граждане Германии не очнутся, то их страна так и будет сниматься в этом американо-немецком порнофильме категории "Б" под названием "Голые на батуте", - отметила Захарова в своем Telegram-канале.
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мария захарова, германия, россия, штайнмайер
Мария Захарова, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, Штайнмайер
23:33 09.11.2024
 
"Безумный правитель". Захарова прокомментировала выходку Штайнмайера

Захарова выразила соболезнования немцам по поводу их "безумного правителя"

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанк#Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-конференции в Москве. 23 марта 2016
#Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-конференции в Москве. 23 марта 2016 - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера на критику, выразила соболезнования немцам, заявив, что они рискуют продолжать "сниматься в этом американо-немецком порнофильме".
Ранее издание Bild сообщало, что на мероприятии, которое было посвящено 35-летию падения Берлинской стены в президентской резиденции, дворце Бельвю, писатель Марко Мартин в ходе выступления подверг Штайнмайера резкой критике за то, что во время службы на посту главы МИД тот называл учения НАТО на восточном фланге "бряцаньем оружием", а уже в должности президента ФРГ в 2022 году считал "Северный поток" возможным "мостом" между Европой и Россией. Штайнмайер вышел из себя и набросился на писателя.
"Мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела. С другой стороны, за достоинство, честь и свободу всегда надо бороться. И если граждане Германии не очнутся, то их страна так и будет сниматься в этом американо-немецком порнофильме категории "Б" под названием "Голые на батуте", - отметила Захарова в своем Telegram-канале.
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
Путин прокомментировал проблемы Германии с энергетикой
7 ноября, 23:53
 
Мария ЗахароваГЕРМАНИЯРОССИЯШтайнмайер
 
 
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