https://1prime.ru/20241109/zakharova-852710254.html

"Безумный правитель". Захарова прокомментировала выходку Штайнмайера

"Безумный правитель". Захарова прокомментировала выходку Штайнмайера - 09.11.2024, ПРАЙМ

"Безумный правитель". Захарова прокомментировала выходку Штайнмайера

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера на критику, выразила соболезнования... | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T23:33+0300

2024-11-09T23:33+0300

2024-11-09T23:33+0300

мария захарова

германия

россия

штайнмайер

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера на критику, выразила соболезнования немцам, заявив, что они рискуют продолжать "сниматься в этом американо-немецком порнофильме". Ранее издание Bild сообщало, что на мероприятии, которое было посвящено 35-летию падения Берлинской стены в президентской резиденции, дворце Бельвю, писатель Марко Мартин в ходе выступления подверг Штайнмайера резкой критике за то, что во время службы на посту главы МИД тот называл учения НАТО на восточном фланге "бряцаньем оружием", а уже в должности президента ФРГ в 2022 году считал "Северный поток" возможным "мостом" между Европой и Россией. Штайнмайер вышел из себя и набросился на писателя. "Мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела. С другой стороны, за достоинство, честь и свободу всегда надо бороться. И если граждане Германии не очнутся, то их страна так и будет сниматься в этом американо-немецком порнофильме категории "Б" под названием "Голые на батуте", - отметила Захарова в своем Telegram-канале.

https://1prime.ru/20241107/putin-852682238.html

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мария захарова, германия, россия, штайнмайер