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Стоимость биткоина впервые в истории достигла 80 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые в истории достигла 80 тысяч долларов - 10.11.2024, ПРАЙМ
Стоимость биткоина впервые в истории достигла 80 тысяч долларов
Стоимость биткоина растет в воскресенье на 4,59%, показатель впервые в истории достиг отметки в 80 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T15:22+0300
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биткоин
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет в воскресенье на 4,59%, показатель впервые в истории достиг отметки в 80 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.02 мск дорожал на 4,59% за сутки - до 80 062 долларов. Ранее по данным криптовалютной биржи Bybit утром 10 ноября в 07.55 мск стоимость биткоина впервые в истории достигла 79 331 доллара. Биткоин продолжает дорожать на фоне новостей о победе Дональда Трампа в президентских выборах в США.
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биткоин
Стоимость биткоина впервые в истории достигла 80 тысяч долларов
Стоимость биткоина достигла 80 тысяч долларов, рост составил 4,59%
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет в воскресенье на 4,59%, показатель впервые в истории достиг отметки в 80 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.02 мск дорожал на 4,59% за сутки - до 80 062 долларов.
Ранее по данным криптовалютной биржи Bybit утром 10 ноября в 07.55 мск стоимость биткоина впервые в истории достигла 79 331 доллара.
Биткоин продолжает дорожать на фоне новостей о победе Дональда Трампа в президентских выборах в США.
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