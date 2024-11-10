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СМИ: владельцев "возрастных" автомобилей предупредили о претензиях ГАИ
СМИ: владельцев "возрастных" автомобилей предупредили о претензиях ГАИ - 10.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: владельцев "возрастных" автомобилей предупредили о претензиях ГАИ
Владельцы автомобилей, выпущенных раньше 2014 года, могут столкнуться с вопросами со стороны дорожных инспекторов, предупреждает издание DEITA.RU. | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T14:26+0300
2024-11-10T14:26+0300
2024-11-10T14:26+0300
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штраф
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Владельцы автомобилей, выпущенных раньше 2014 года, могут столкнуться с вопросами со стороны дорожных инспекторов, предупреждает издание DEITA.RU.Это связано с рядом неисправностей, которые препятствуют дальнейшей эксплуатации авто. Сотрудники дорожной инспекции используют новый список, большая часть неполадок в котором присуща "возрастным" автомобилям. Среди потенциальных причин штрафа - установленные светодиодные лампы в оптике, неисправная работа системы ABS, а также использование не соответствующих сезону покрышек. При выявлении нарушений водителям грозит не только штраф, но и эвакуация авто на штрафную стоянку, а также - в отдельных случаях - аннулирование регистрации.
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авто, гаи, штраф
СМИ: владельцев "возрастных" автомобилей предупредили о претензиях ГАИ
"DEITA": владельцам авто старше 10 лет грозит снятие с учета
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ.
Владельцы автомобилей, выпущенных раньше 2014 года, могут столкнуться с вопросами со стороны дорожных инспекторов, предупреждает издание DEITA.RU
.
Это связано с рядом неисправностей, которые препятствуют дальнейшей эксплуатации авто. Сотрудники дорожной инспекции используют новый список, большая часть неполадок в котором присуща "возрастным" автомобилям.
Среди потенциальных причин штрафа - установленные светодиодные лампы в оптике, неисправная работа системы ABS, а также использование не соответствующих сезону покрышек. При выявлении нарушений водителям грозит не только штраф, но и эвакуация авто на штрафную стоянку, а также - в отдельных случаях - аннулирование регистрации.
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