https://1prime.ru/20241110/gai-852715156.html

СМИ: владельцев "возрастных" автомобилей предупредили о претензиях ГАИ

СМИ: владельцев "возрастных" автомобилей предупредили о претензиях ГАИ - 10.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: владельцев "возрастных" автомобилей предупредили о претензиях ГАИ

Владельцы автомобилей, выпущенных раньше 2014 года, могут столкнуться с вопросами со стороны дорожных инспекторов, предупреждает издание DEITA.RU. | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T14:26+0300

2024-11-10T14:26+0300

2024-11-10T14:26+0300

авто

гаи

штраф

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Владельцы автомобилей, выпущенных раньше 2014 года, могут столкнуться с вопросами со стороны дорожных инспекторов, предупреждает издание DEITA.RU.Это связано с рядом неисправностей, которые препятствуют дальнейшей эксплуатации авто. Сотрудники дорожной инспекции используют новый список, большая часть неполадок в котором присуща "возрастным" автомобилям. Среди потенциальных причин штрафа - установленные светодиодные лампы в оптике, неисправная работа системы ABS, а также использование не соответствующих сезону покрышек. При выявлении нарушений водителям грозит не только штраф, но и эвакуация авто на штрафную стоянку, а также - в отдельных случаях - аннулирование регистрации.

https://1prime.ru/20241110/lada-852712298.html

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авто, гаи, штраф