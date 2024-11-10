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Эксперт рассказал, что поможет мировым автогигантам справиться с кризисом

Эксперт рассказал, что поможет мировым автогигантам справиться с кризисом - 10.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, что поможет мировым автогигантам справиться с кризисом

Глобальные игроки автопрома столкнулись с волной рецессии. Audi, BMW, Volkswagen, Nissan, Toyota, Peugeot, Citroen, Bеntley и другие фирмы испытывают снижение... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T15:08+0300

2024-11-10T15:08+0300

2024-11-10T15:09+0300

экономика

авто

европа

китайские авто

электромобили

audi

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глобальные игроки автопрома столкнулись с волной рецессии. Audi, BMW, Volkswagen, Nissan, Toyota, Peugeot, Citroen, Bеntley и другие фирмы испытывают снижение продаж и прибыли. Некоторые из них планируют сокращать тысячи рабочих мест и закрывать заводы. Автогиганты не смогут преодолеть кризис без государственной поддержки. Об этом рассказал в беседе с "Газетой.ru" главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. Отмечается, что мировые автопроизводители вынуждены прибегать к жестким экономическими мерам из-за резкого снижения уровня продаж и прибыли, а также роста затрат на разработку электрокаров. В частности, японский Nissan намерен уволить девять тысяч работников на фоне снижения продаж. Toyota испытывает проблемы с продажами и производством. Квартальная прибыль компании снизилась впервые за два года.По данным издания, немецкая German Automotive Audi хочет сократить 4500 рабочих мест на фоне снижения продаж на 91% в третьем квартале текущего года. Audi закрывает свой завод в Брюсселе, где собирали кроссоверы Q8 e-tron. У BMW упала выручка. Сотрудники Volkswagen проводят забастовки и протестуя против закрытия заводов и урезания зарплат. Автопроизводители из ФРГ продемонстрировали на крупнейшем в мире китайском автомобильном рынке худшие результаты с периода пандемии, пишет "Газета.ru". Присутствие их брендов сократилось до 14%. В сегменте электромобилей ведущие места занимают местные производители.Также отмечается, что мировые автопроизводители оказались в сложной финансовой ситуации в частности из-за таких факторов, как жесткая конкуренция с китайскими производителями, снижение продаж в Европе и высокие расходы на разработку электрокаров при низком спросе на них. Кадаков считает, что снижение продаж зарубежных брендов в КНР связано тем, что китайцы стали чаще покупать машины национальных автокомпаний и больше всего это касается электрокаров, разработка и выпуск которых в стране активно субсидируется со стороны государства.Эксперт добавил, что столкнувшиеся с трудностями европейские автогиганты будут нуждаться в господдержке. По его мнению, без нее, а также реструктуризации или продажи части активов более сильным игрокам европейцы вряд ли смогут обойтись. По словам Кадакова, многие автогиганты еще не оправились от пандемийного кризиса, также продолжается бесконечное необдуманное давление "зеленой" повестки . У многих из них проблемы в КНР, дорожающие энергоносители и проседание продаж в Европе. Европейским автопроизводителям придется избавляться от убыточных активов и больше кооперироваться друг с другом для совместной разработки агрегатов, заключил эксперт.

https://1prime.ru/20241109/avto-852698117.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, европа, китайские авто, электромобили, audi, bmw, volkswagen, кризис