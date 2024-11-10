Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, что поможет мировым автогигантам справиться с кризисом - 10.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241110/krizis-852715272.html
Эксперт рассказал, что поможет мировым автогигантам справиться с кризисом
Эксперт рассказал, что поможет мировым автогигантам справиться с кризисом - 10.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, что поможет мировым автогигантам справиться с кризисом
Глобальные игроки автопрома столкнулись с волной рецессии. Audi, BMW, Volkswagen, Nissan, Toyota, Peugeot, Citroen, Bеntley и другие фирмы испытывают снижение... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T15:08+0300
2024-11-10T15:09+0300
экономика
авто
европа
китайские авто
электромобили
audi
bmw
volkswagen
кризис
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/46/842424649_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_600c92877ab1efe8df4882c581ce4bc7.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глобальные игроки автопрома столкнулись с волной рецессии. Audi, BMW, Volkswagen, Nissan, Toyota, Peugeot, Citroen, Bеntley и другие фирмы испытывают снижение продаж и прибыли. Некоторые из них планируют сокращать тысячи рабочих мест и закрывать заводы. Автогиганты не смогут преодолеть кризис без государственной поддержки. Об этом рассказал в беседе с "Газетой.ru" главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. Отмечается, что мировые автопроизводители вынуждены прибегать к жестким экономическими мерам из-за резкого снижения уровня продаж и прибыли, а также роста затрат на разработку электрокаров. В частности, японский Nissan намерен уволить девять тысяч работников на фоне снижения продаж. Toyota испытывает проблемы с продажами и производством. Квартальная прибыль компании снизилась впервые за два года.По данным издания, немецкая German Automotive Audi хочет сократить 4500 рабочих мест на фоне снижения продаж на 91% в третьем квартале текущего года. Audi закрывает свой завод в Брюсселе, где собирали кроссоверы Q8 e-tron. У BMW упала выручка. Сотрудники Volkswagen проводят забастовки и протестуя против закрытия заводов и урезания зарплат. Автопроизводители из ФРГ продемонстрировали на крупнейшем в мире китайском автомобильном рынке худшие результаты с периода пандемии, пишет "Газета.ru". Присутствие их брендов сократилось до 14%. В сегменте электромобилей ведущие места занимают местные производители.Также отмечается, что мировые автопроизводители оказались в сложной финансовой ситуации в частности из-за таких факторов, как жесткая конкуренция с китайскими производителями, снижение продаж в Европе и высокие расходы на разработку электрокаров при низком спросе на них. Кадаков считает, что снижение продаж зарубежных брендов в КНР связано тем, что китайцы стали чаще покупать машины национальных автокомпаний и больше всего это касается электрокаров, разработка и выпуск которых в стране активно субсидируется со стороны государства.Эксперт добавил, что столкнувшиеся с трудностями европейские автогиганты будут нуждаться в господдержке. По его мнению, без нее, а также реструктуризации или продажи части активов более сильным игрокам европейцы вряд ли смогут обойтись. По словам Кадакова, многие автогиганты еще не оправились от пандемийного кризиса, также продолжается бесконечное необдуманное давление "зеленой" повестки . У многих из них проблемы в КНР, дорожающие энергоносители и проседание продаж в Европе. Европейским автопроизводителям придется избавляться от убыточных активов и больше кооперироваться друг с другом для совместной разработки агрегатов, заключил эксперт.
https://1prime.ru/20241109/avto-852698117.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/46/842424649_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_b6aa3635874b53a2580541df83080b21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, европа, китайские авто, электромобили, audi, bmw, volkswagen, кризис
Экономика, Авто, ЕВРОПА, китайские авто, электромобили, Audi, BMW, Volkswagen, кризис
15:08 10.11.2024 (обновлено: 15:09 10.11.2024)
 
Эксперт рассказал, что поможет мировым автогигантам справиться с кризисом

Автоэксперт Кадаков: мировые автогиганты не преодолеют кризис без господдержки

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глобальные игроки автопрома столкнулись с волной рецессии. Audi, BMW, Volkswagen, Nissan, Toyota, Peugeot, Citroen, Bеntley и другие фирмы испытывают снижение продаж и прибыли. Некоторые из них планируют сокращать тысячи рабочих мест и закрывать заводы. Автогиганты не смогут преодолеть кризис без государственной поддержки. Об этом рассказал в беседе с "Газетой.ru" главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.
Отмечается, что мировые автопроизводители вынуждены прибегать к жестким экономическими мерам из-за резкого снижения уровня продаж и прибыли, а также роста затрат на разработку электрокаров. В частности, японский Nissan намерен уволить девять тысяч работников на фоне снижения продаж. Toyota испытывает проблемы с продажами и производством. Квартальная прибыль компании снизилась впервые за два года.
По данным издания, немецкая German Automotive Audi хочет сократить 4500 рабочих мест на фоне снижения продаж на 91% в третьем квартале текущего года. Audi закрывает свой завод в Брюсселе, где собирали кроссоверы Q8 e-tron. У BMW упала выручка. Сотрудники Volkswagen проводят забастовки и протестуя против закрытия заводов и урезания зарплат.
Автопроизводители из ФРГ продемонстрировали на крупнейшем в мире китайском автомобильном рынке худшие результаты с периода пандемии, пишет "Газета.ru". Присутствие их брендов сократилось до 14%. В сегменте электромобилей ведущие места занимают местные производители.
Также отмечается, что мировые автопроизводители оказались в сложной финансовой ситуации в частности из-за таких факторов, как жесткая конкуренция с китайскими производителями, снижение продаж в Европе и высокие расходы на разработку электрокаров при низком спросе на них.
Кадаков считает, что снижение продаж зарубежных брендов в КНР связано тем, что китайцы стали чаще покупать машины национальных автокомпаний и больше всего это касается электрокаров, разработка и выпуск которых в стране активно субсидируется со стороны государства.
Эксперт добавил, что столкнувшиеся с трудностями европейские автогиганты будут нуждаться в господдержке. По его мнению, без нее, а также реструктуризации или продажи части активов более сильным игрокам европейцы вряд ли смогут обойтись.
По словам Кадакова, многие автогиганты еще не оправились от пандемийного кризиса, также продолжается бесконечное необдуманное давление "зеленой" повестки . У многих из них проблемы в КНР, дорожающие энергоносители и проседание продаж в Европе.
Европейским автопроизводителям придется избавляться от убыточных активов и больше кооперироваться друг с другом для совместной разработки агрегатов, заключил эксперт.
Lada Niva - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
Россияне еще больше полюбили внедорожники по одной простой причине
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаАвтоЕВРОПАкитайские автоэлектромобилиAudiBMWVolkswagenкризис
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала