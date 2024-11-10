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В Европу вернулся любимый россиянами обновленный японский кроссовер
В Европу вернулся любимый россиянами обновленный японский кроссовер - 10.11.2024, ПРАЙМ
В Европу вернулся любимый россиянами обновленный японский кроссовер
Японский автопроизводитель Mitsubishi вернул на европейский рынок континент свой популярный гибридный внедорожник Outlander в обновленной версии PHEV, имеющей... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T20:22+0300
2024-11-10T20:22+0300
2024-11-10T20:22+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Японский автопроизводитель Mitsubishi вернул на европейский рынок континент свой популярный гибридный внедорожник Outlander в обновленной версии PHEV, имеющей несколько технологических улучшений. Об этом сообщил портал 32cars.ru.Отмечается, что компания представила ставший флагманом новой линейки эксклюзивный вариант First Edition. По данным портала, его стоимость начинается от 62650 евро (около 6,6 млн рублей). На Outlander PHEV First Edition установлен гибридный двигатель мощностью 306 лошадиных сил, включающий в себя бензиновый двигатель объемом 2,4 литра и два электромотора. Данная комбинация позволяет машине разгоняться до 100 км/ч за 7,9 секунды. Расход топлива составляет всего 0,8 литра на 100 километров. При этом авто способно проехать до 86 километров только на электрической тяге.Модель сочетает в себе максимальную комплектацию и уникальные характеристики. Она оснащена множеством современных технологий и удобных опций, сообщает 32cars.ru. Автомобиль в частности имеет 20-дюймовые литые диски, панорамную крышу, системы камер на 360 градусов, сиденья с функцией массажа, мультимедийную систему с экраном 12,3 дюйма, систему Android Auto и Apple CarPlay, адаптивный круиз-контроль и систему помощи при парковке.
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авто, кроссовер, mitsubishi
Экономика, Авто, кроссовер, Mitsubishi
В Европу вернулся любимый россиянами обновленный японский кроссовер
32cars.ru: прошла презентация Mitsubishi Outlander PHEV в версии First Edition
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ.
Японский автопроизводитель Mitsubishi вернул на европейский рынок континент свой популярный гибридный внедорожник Outlander в обновленной версии PHEV, имеющей несколько технологических улучшений. Об этом сообщил портал 32cars.ru
.
Отмечается, что компания представила ставший флагманом новой линейки эксклюзивный вариант First Edition. По данным портала, его стоимость начинается от 62650 евро (около 6,6 млн рублей).
На Outlander PHEV First Edition установлен гибридный двигатель мощностью 306 лошадиных сил, включающий в себя бензиновый двигатель объемом 2,4 литра и два электромотора. Данная комбинация позволяет машине разгоняться до 100 км/ч за 7,9 секунды. Расход топлива составляет всего 0,8 литра на 100 километров. При этом авто способно проехать до 86 километров только на электрической тяге.
Модель сочетает в себе максимальную комплектацию и уникальные характеристики. Она оснащена множеством современных технологий и удобных опций, сообщает 32cars.ru. Автомобиль в частности имеет 20-дюймовые литые диски, панорамную крышу, системы камер на 360 градусов, сиденья с функцией массажа, мультимедийную систему с экраном 12,3 дюйма, систему Android Auto и Apple CarPlay, адаптивный круиз-контроль и систему помощи при парковке.
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