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"Признать". В Госдуме назвали шаг, который наладит отношения России и США - 10.11.2024, ПРАЙМ
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"Признать". В Госдуме назвали шаг, который наладит отношения России и США
"Признать". В Госдуме назвали шаг, который наладит отношения России и США - 10.11.2024, ПРАЙМ
"Признать". В Госдуме назвали шаг, который наладит отношения России и США
Новоизбранному американскому президенту Дональду Трампу необходимо признать статус Крыма и вошедших в состав России новых регионов, чтобы перезагрузить... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T11:29+0300
2024-11-10T11:29+0300
спецоперация на украине
дональд трамп
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Новоизбранному американскому президенту Дональду Трампу необходимо признать статус Крыма и вошедших в состав России новых регионов, чтобы перезагрузить российско-американские отношения, считает депутат Госдумы от республики, член комитета по безопасности Михаил Шеремет."Администрации Трампа не стоит терять время и оглядываться на режим Зеленского, а признать демократический выбор людей жить в составе России", - подчеркнул депутат в беседе с новостным агентством РИА Новости. Депутат также отметил, что киевский режим заинтересован в затягивании конфликта, а потому будет всячески избегать начала процесса мирных переговоров. В связи с этим, считает Шеремет, Вашингтон должен инициировать установление мира вопреки желаниям Зеленского. Кроме того, американцам стоит прекратить тратить свои деньги на масштабную военную и финансовую помощь бесперспективной афере, которую заварила администрация Джо Байдена.
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дональд трамп, россия, украина
Спецоперация на Украине, Дональд Трамп, РОССИЯ, УКРАИНА
11:29 10.11.2024
 
"Признать". В Госдуме назвали шаг, который наладит отношения России и США

Шеремет: Дональду Трампу необходимо признать статус Крыма

© РИА Новости . Андрей Иглов | Перейти в медиабанкСвернутая в рулон политическая карта Европы
Свернутая в рулон политическая карта Европы - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Андрей Иглов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Новоизбранному американскому президенту Дональду Трампу необходимо признать статус Крыма и вошедших в состав России новых регионов, чтобы перезагрузить российско-американские отношения, считает депутат Госдумы от республики, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
"Администрации Трампа не стоит терять время и оглядываться на режим Зеленского, а признать демократический выбор людей жить в составе России", - подчеркнул депутат в беседе с новостным агентством РИА Новости.
Депутат также отметил, что киевский режим заинтересован в затягивании конфликта, а потому будет всячески избегать начала процесса мирных переговоров. В связи с этим, считает Шеремет, Вашингтон должен инициировать установление мира вопреки желаниям Зеленского. Кроме того, американцам стоит прекратить тратить свои деньги на масштабную военную и финансовую помощь бесперспективной афере, которую заварила администрация Джо Байдена.
Донадьд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
"Украине крышка": в США назвали условие окончания конфликта Киева и Москвы
10:55
 
Спецоперация на УкраинеДональд ТрампРОССИЯУКРАИНА
 
 
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