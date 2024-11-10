https://1prime.ru/20241110/krym-852712923.html

"Признать". В Госдуме назвали шаг, который наладит отношения России и США

"Признать". В Госдуме назвали шаг, который наладит отношения России и США - 10.11.2024, ПРАЙМ

"Признать". В Госдуме назвали шаг, который наладит отношения России и США

Новоизбранному американскому президенту Дональду Трампу необходимо признать статус Крыма и вошедших в состав России новых регионов, чтобы перезагрузить... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T11:29+0300

2024-11-10T11:29+0300

2024-11-10T11:29+0300

спецоперация на украине

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Новоизбранному американскому президенту Дональду Трампу необходимо признать статус Крыма и вошедших в состав России новых регионов, чтобы перезагрузить российско-американские отношения, считает депутат Госдумы от республики, член комитета по безопасности Михаил Шеремет."Администрации Трампа не стоит терять время и оглядываться на режим Зеленского, а признать демократический выбор людей жить в составе России", - подчеркнул депутат в беседе с новостным агентством РИА Новости. Депутат также отметил, что киевский режим заинтересован в затягивании конфликта, а потому будет всячески избегать начала процесса мирных переговоров. В связи с этим, считает Шеремет, Вашингтон должен инициировать установление мира вопреки желаниям Зеленского. Кроме того, американцам стоит прекратить тратить свои деньги на масштабную военную и финансовую помощь бесперспективной афере, которую заварила администрация Джо Байдена.

https://1prime.ru/20241110/konflikt-852712417.html

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дональд трамп, россия, украина