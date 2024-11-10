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"Разбросаны по дорогам": стало известно, что ВСУ оставили в Курской области
"Разбросаны по дорогам": стало известно, что ВСУ оставили в Курской области - 10.11.2024, ПРАЙМ
"Разбросаны по дорогам": стало известно, что ВСУ оставили в Курской области
ВСУ утратили большую часть своей бронетехники в ходе наступления на Курскую область, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T17:40+0300
2024-11-10T17:40+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. ВСУ утратили большую часть своей бронетехники в ходе наступления на Курскую область, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.К такому выводу эксперт пришел, поскольку малоуспешные контратаки украинских военных выполняются исключительно пехотными войсками. "Большую часть бронетехники уничтожили еще в районе города Сумы, остальная — разбросана по дорогам в приграничной зоне", — заключил он.Меркурис также отметил, что украинские подразделения испытывают сильную нехватку вооружения, а также военных кадров.
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
"Разбросаны по дорогам": стало известно, что ВСУ оставили в Курской области
Меркурис: ВСУ лишились почти всей бронетехники в Курской области