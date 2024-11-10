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Volkswagen удивил ценами на новый Multivan T7, сообщили СМИ
Volkswagen удивил ценами на новый Multivan T7, сообщили СМИ - 10.11.2024, ПРАЙМ
Volkswagen удивил ценами на новый Multivan T7, сообщили СМИ
Немецкий автопроизводитель Volkswagen удивил ценами на новый полноприводный Multivan седьмого поколения, сообщило издание Motor. | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T21:59+0300
2024-11-10T21:59+0300
2024-11-10T21:59+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Volkswagen удивил ценами на новый полноприводный Multivan седьмого поколения, сообщило издание Motor.По данным издания, на модели установлена силовая установка eHybrid 4Motion, состоящая из бензинового турбодвигателя объемом 1,5 литра (177 лошадиных сил), электромотора (115 лошадиных сил), который встроен в шестиступенчатый "автомат", электродвигателя сзади (136 лошадиных сил) и тяговой батареи мощностью 19,7 КВт/ч.Отмечается, что на стоимость повлияла установка электромотора на приводе задних колес. На европейском рынке ценаMultivan T7 составляет 70 670 евро (около 7,5 миллиона рублей).В основе Volkswagen Multivan T7 заложена легковая платформа MQB. Пиковая отдача системы составляет 245 лошадиных сил (350 Нм). Запас хода автомобиля на электрической тяге — до 95 километров (WLTC). В гибридном режиме автомобиль способен разогнаться 200 км/ч. Полный привод активен даже при разряженной батарее, пишет Mortor. При этом передний электродвигатель переходит в режим генератора и пополняет запас аккумулятора за счет бензинового агрегата.
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авто, volkswagen, покупка автомобиля
Экономика, Авто, Volkswagen, покупка автомобиля
Volkswagen удивил ценами на новый Multivan T7, сообщили СМИ
Motor: гибридный Volkswagen Multivan получил полный привод спустя три года
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ.
Немецкий автопроизводитель Volkswagen удивил ценами на новый полноприводный Multivan седьмого поколения, сообщило издание Motor
.
По данным издания, на модели установлена силовая установка eHybrid 4Motion, состоящая из бензинового турбодвигателя объемом 1,5 литра (177 лошадиных сил), электромотора (115 лошадиных сил), который встроен в шестиступенчатый "автомат", электродвигателя сзади (136 лошадиных сил) и тяговой батареи мощностью 19,7 КВт/ч.
Отмечается, что на стоимость повлияла установка электромотора на приводе задних колес. На европейском рынке ценаMultivan T7 составляет 70 670 евро (около 7,5 миллиона рублей).
В основе Volkswagen Multivan T7 заложена легковая платформа MQB. Пиковая отдача системы составляет 245 лошадиных сил (350 Нм). Запас хода автомобиля на электрической тяге — до 95 километров (WLTC). В гибридном режиме автомобиль способен разогнаться 200 км/ч.
Полный привод активен даже при разряженной батарее, пишет Mortor. При этом передний электродвигатель переходит в режим генератора и пополняет запас аккумулятора за счет бензинового агрегата.
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