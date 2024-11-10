https://1prime.ru/20241110/neft-852716955.html

Названа страна, которая может стать новым импортером нефти из России

Названа страна, которая может стать новым импортером нефти из России - 10.11.2024, ПРАЙМ

Названа страна, которая может стать новым импортером нефти из России

В Уагадугу готовы изучить возможности поставок нефти или нефтепродуктов из России, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Траоре. | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T16:42+0300

2024-11-10T16:42+0300

2024-11-10T16:43+0300

энергетика

российская нефть

поставки

https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_b08c4bbd2310ab81bf20436aa0da0230.jpg

СИРИУС, 10 ноя - ПРАЙМ. В Уагадугу готовы изучить возможности поставок нефти или нефтепродуктов из России, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Траоре. "Мы - континентальная страна, которой всегда нужно ископаемое топливо. Мы импортируем огромные объемы углеводородов, чтобы обеспечить работу наших предприятий, поэтому Буркина-Фасо открыта, мы закупаем топливо на международном рынке. И если у России есть возможности в этой области, то я думаю, что, конечно, наши профильные министерства их изучат", - сказал глава буркинийского дипведомства на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка", отвечая на соответствующий вопрос. Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.

https://1prime.ru/20241110/spisok-852716078.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российская нефть, поставки