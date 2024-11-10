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Названа страна, которая может стать новым импортером нефти из России - 10.11.2024, ПРАЙМ
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Названа страна, которая может стать новым импортером нефти из России
Названа страна, которая может стать новым импортером нефти из России - 10.11.2024, ПРАЙМ
Названа страна, которая может стать новым импортером нефти из России
В Уагадугу готовы изучить возможности поставок нефти или нефтепродуктов из России, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Траоре. | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T16:42+0300
2024-11-10T16:43+0300
энергетика
российская нефть
поставки
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СИРИУС, 10 ноя - ПРАЙМ. В Уагадугу готовы изучить возможности поставок нефти или нефтепродуктов из России, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Траоре. "Мы - континентальная страна, которой всегда нужно ископаемое топливо. Мы импортируем огромные объемы углеводородов, чтобы обеспечить работу наших предприятий, поэтому Буркина-Фасо открыта, мы закупаем топливо на международном рынке. И если у России есть возможности в этой области, то я думаю, что, конечно, наши профильные министерства их изучат", - сказал глава буркинийского дипведомства на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка", отвечая на соответствующий вопрос. Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.
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российская нефть, поставки
Энергетика, российская нефть, поставки
16:42 10.11.2024 (обновлено: 16:43 10.11.2024)
 
Названа страна, которая может стать новым импортером нефти из России

Траоре: Буркина-Фасо готова изучить возможность поставок нефти из РФ

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
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СИРИУС, 10 ноя - ПРАЙМ. В Уагадугу готовы изучить возможности поставок нефти или нефтепродуктов из России, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Траоре.
"Мы - континентальная страна, которой всегда нужно ископаемое топливо. Мы импортируем огромные объемы углеводородов, чтобы обеспечить работу наших предприятий, поэтому Буркина-Фасо открыта, мы закупаем топливо на международном рынке. И если у России есть возможности в этой области, то я думаю, что, конечно, наши профильные министерства их изучат", - сказал глава буркинийского дипведомства на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка", отвечая на соответствующий вопрос.
Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.
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Энергетикароссийская нефтьпоставки
 
 
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