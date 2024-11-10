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"Обернется ядерной войной". На Западе испугались нового плана Зеленского
"Обернется ядерной войной". На Западе испугались нового плана Зеленского - 10.11.2024, ПРАЙМ
"Обернется ядерной войной". На Западе испугались нового плана Зеленского
Владимир Зеленский находится в отчаянии и желает добиться, чтобы войска западных государств вступили в боевые действия на стороне Киева, считает подполковник ВС | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T17:40+0300
2024-11-10T17:40+0300
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский находится в отчаянии и желает добиться, чтобы войска западных государств вступили в боевые действия на стороне Киева, считает подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive.По его мнению, Зеленский "был довольно прозрачен в своих намерениях, когда говорил, что весь мир должен отнестись к этому более серьезно и встать на их сторону.Эксперт полагает, что данное стремление Зеленского продиктовано откровенным отчаянием. Он также отметил, что даже если армии из стран Европы и США фактически примут участие в сражениях на стороне ВСУ, то отсутствуют шансы, что они смогут удержать позиции."Это крайне маловероятно, потому что тогда это почти наверняка это обернется ядерной войной. Зачем западным государствам во главе с Соединенным Штатами, идти на такой риск для страны, которая уже потерпела военное поражение", — заключил Дэвис.Вооруженные силы РФ активно продвигаются в Донбассе. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу рассказал в интервью "России 24", что за август и первую неделю сентября была освобождена почти тысяча квадратных километров территории. При этом ВСУ теряют до двух тысяч человек убитыми и ранеными ежедневно.Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил агентству РИА Новости на этой неделе, что ВС РФ продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части Донецкой народной республики, занимая новые позиции.
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Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, ВСУ, СВО, ВС РФ
"Обернется ядерной войной". На Западе испугались нового плана Зеленского
Дэвис: Зеленский отчаянно пытается втянуть Запад в боевые действия
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ.
Владимир Зеленский находится в отчаянии и желает добиться, чтобы войска западных государств вступили в боевые действия на стороне Киева, считает подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он заявил в эфире
YouTube-канала Deep Dive.
По его мнению, Зеленский "был довольно прозрачен в своих намерениях, когда говорил, что весь мир должен отнестись к этому более серьезно и встать на их сторону.
Эксперт полагает, что данное стремление Зеленского продиктовано откровенным отчаянием.
Он также отметил, что даже если армии из стран Европы и США фактически примут участие в сражениях на стороне ВСУ, то отсутствуют шансы, что они смогут удержать позиции.
"Это крайне маловероятно, потому что тогда это почти наверняка это обернется ядерной войной. Зачем западным государствам во главе с Соединенным Штатами, идти на такой риск для страны, которая уже потерпела военное поражение", — заключил Дэвис.
Вооруженные силы РФ активно продвигаются в Донбассе. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу рассказал в интервью "России 24", что за август и первую неделю сентября была освобождена почти тысяча квадратных километров территории. При этом ВСУ теряют до двух тысяч человек убитыми и ранеными ежедневно.
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил агентству РИА Новости на этой неделе, что ВС РФ продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части Донецкой народной республики, занимая новые позиции.
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