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Россиян научили, как уберечься от мошенников во время распродаж
Россиян научили, как уберечься от мошенников во время распродаж - 10.11.2024, ПРАЙМ
Россиян научили, как уберечься от мошенников во время распродаж
Чтобы избежать мошеннических уловок, эксперты рекомендуют критически относиться к слишком щедрым предложениям и не переходить по незнакомым ссылкам даже по... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T08:49+0300
2024-11-10T08:49+0300
2024-11-10T08:49+0300
мошенничество
распродажа
онлайн-магазин
лаборатория касперского
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Чтобы избежать мошеннических уловок, эксперты рекомендуют критически относиться к слишком щедрым предложениям и не переходить по незнакомым ссылкам даже по просьбе продавцов, рассказала новостному агентству РИА Новости старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Ольга Свистунова.Чтобы убедиться в подлинности акции эксперт посоветовала проверять актуальность скидок или других акций на официальных ресурсах брендов. Свистунова также отметила: "если продавец на сайте с досками объявлений или на маркетплейсе отменяет заказ и предлагает заказать его вновь по ссылке, которую отправил отдельным сообщением на почту или в мессенджер - это повод быть внимательнее". Таким образом, пояснила она, злоумышленники могут украсть банковские данные пользователя, которые потребуется ввести для "оплаты" товара. Подобные меры предосторожности необходимо соблюдать при совершении любых онлайн-покупок. Кроме того, специалисты рекомендуют иметь отдельную карту для онлайн-шоппинга, на которой будет храниться определенная сумма денег.Чтобы проверить подлинность сайта магазина в "Лаборатории Касперского" посоветовали использовать WHOIS-сервисы, показывающие дату создания домена и лицо, на которое он зарегистрирован. "Если он совсем свежий и зарегистрирован на частное лицо - это повод насторожиться", - заключили специалисты.
https://1prime.ru/20241110/marketpleys-852665290.html
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распродажа, онлайн-магазин, лаборатория касперского
Мошенничество, распродажа, онлайн-магазин, Лаборатория Касперского
Россиян научили, как уберечься от мошенников во время распродаж
Kaspersky: россиянам стоит критически относиться к крайне щедрым предложениям в сети
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Чтобы избежать мошеннических уловок, эксперты рекомендуют критически относиться к слишком щедрым предложениям и не переходить по незнакомым ссылкам даже по просьбе продавцов, рассказала новостному агентству РИА Новости старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Ольга Свистунова.
Чтобы убедиться в подлинности акции эксперт посоветовала проверять актуальность скидок или других акций на официальных ресурсах брендов. Свистунова также отметила: "если продавец на сайте с досками объявлений или на маркетплейсе отменяет заказ и предлагает заказать его вновь по ссылке, которую отправил отдельным сообщением на почту или в мессенджер - это повод быть внимательнее".
Таким образом, пояснила она, злоумышленники могут украсть банковские данные пользователя, которые потребуется ввести для "оплаты" товара. Подобные меры предосторожности необходимо соблюдать при совершении любых онлайн-покупок. Кроме того, специалисты рекомендуют иметь отдельную карту для онлайн-шоппинга, на которой будет храниться определенная сумма денег.
Чтобы проверить подлинность сайта магазина в "Лаборатории Касперского" посоветовали использовать WHOIS-сервисы, показывающие дату создания домена и лицо, на которое он зарегистрирован. "Если он совсем свежий и зарегистрирован на частное лицо - это повод насторожиться", - заключили специалисты.
Маркетплейсы захватывает одна необычная категория товаров