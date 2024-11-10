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Французская Orano не вправе останавливать добычу урана, считают в Нигере - 10.11.2024, ПРАЙМ
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Французская Orano не вправе останавливать добычу урана, считают в Нигере
Французская Orano не вправе останавливать добычу урана, считают в Нигере - 10.11.2024, ПРАЙМ
Французская Orano не вправе останавливать добычу урана, считают в Нигере
Французская уранодобывающая компания Orano не уполномочена принимать решение об остановке добычи урана в Нигере, заявил РИА Новости министр горнодобывающей... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T17:07+0300
2024-11-10T17:07+0300
энергетика
нигер
франция
уран
добыча урана
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СИРИУС, 10 ноя – ПРАЙМ. Французская уранодобывающая компания Orano не уполномочена принимать решение об остановке добычи урана в Нигере, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности Нигера Усман Абарчи. "Можно сказать наверняка, что Orano не может принять решения о прекращении производства, поскольку, во-первых, эта продукция производится не во Франции, а в Нигере. Есть нигерцы, которые занимаются этим производством, и есть 100% нигерцев, которые участвуют в управлении и эксплуатации рудника и фабрики Somair", - заявил собеседник агентства на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия – Африка". Ранее Orano заявила, что ее филиал в Нигере с 31 октября приостанавливает добычу урана из-за невозможности экспортировать урановый концентрат, поскольку границы Нигера с Бенином до сих пор закрыты. Orano отметила, что выплата зарплат сотрудникам совместного французско-нигерского предприятия Somair и обслуживание технических мощностей могут быть продолжены только до конца текущего года ввиду исчерпания финансовых ресурсов. В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.
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нигер, франция, уран, добыча урана
Энергетика, НИГЕР, ФРАНЦИЯ, уран, добыча урана
17:07 10.11.2024
 
Французская Orano не вправе останавливать добычу урана, считают в Нигере

Абарчи: Французская Orano не может остановить процесс добычи урана в Нигере

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИРИУС, 10 ноя – ПРАЙМ. Французская уранодобывающая компания Orano не уполномочена принимать решение об остановке добычи урана в Нигере, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности Нигера Усман Абарчи.
"Можно сказать наверняка, что Orano не может принять решения о прекращении производства, поскольку, во-первых, эта продукция производится не во Франции, а в Нигере. Есть нигерцы, которые занимаются этим производством, и есть 100% нигерцев, которые участвуют в управлении и эксплуатации рудника и фабрики Somair", - заявил собеседник агентства на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия – Африка".
Ранее Orano заявила, что ее филиал в Нигере с 31 октября приостанавливает добычу урана из-за невозможности экспортировать урановый концентрат, поскольку границы Нигера с Бенином до сих пор закрыты.
Orano отметила, что выплата зарплат сотрудникам совместного французско-нигерского предприятия Somair и обслуживание технических мощностей могут быть продолжены только до конца текущего года ввиду исчерпания финансовых ресурсов.
В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.
Нигер - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
В Нигере заявили, что страна открыта для горнодобывающих компаний из России
17:00
 
ЭнергетикаНИГЕРФРАНЦИЯурандобыча урана
 
 
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