https://1prime.ru/20241110/uran-852717428.html
Французская Orano не вправе останавливать добычу урана, считают в Нигере
Французская Orano не вправе останавливать добычу урана, считают в Нигере - 10.11.2024, ПРАЙМ
Французская Orano не вправе останавливать добычу урана, считают в Нигере
Французская уранодобывающая компания Orano не уполномочена принимать решение об остановке добычи урана в Нигере, заявил РИА Новости министр горнодобывающей... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T17:07+0300
2024-11-10T17:07+0300
2024-11-10T17:07+0300
энергетика
нигер
франция
уран
добыча урана
https://cdnn.1prime.ru/img/83256/90/832569006_0:240:2791:1809_1920x0_80_0_0_9eb0d38e345d92ca60174e96e947bda9.jpg
СИРИУС, 10 ноя – ПРАЙМ. Французская уранодобывающая компания Orano не уполномочена принимать решение об остановке добычи урана в Нигере, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности Нигера Усман Абарчи. "Можно сказать наверняка, что Orano не может принять решения о прекращении производства, поскольку, во-первых, эта продукция производится не во Франции, а в Нигере. Есть нигерцы, которые занимаются этим производством, и есть 100% нигерцев, которые участвуют в управлении и эксплуатации рудника и фабрики Somair", - заявил собеседник агентства на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия – Африка". Ранее Orano заявила, что ее филиал в Нигере с 31 октября приостанавливает добычу урана из-за невозможности экспортировать урановый концентрат, поскольку границы Нигера с Бенином до сих пор закрыты. Orano отметила, что выплата зарплат сотрудникам совместного французско-нигерского предприятия Somair и обслуживание технических мощностей могут быть продолжены только до конца текущего года ввиду исчерпания финансовых ресурсов. В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.
https://1prime.ru/20241110/niger-852717275.html
нигер
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83256/90/832569006_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_9bf00e9076557404870acf461faafd7d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нигер, франция, уран, добыча урана
Энергетика, НИГЕР, ФРАНЦИЯ, уран, добыча урана
Французская Orano не вправе останавливать добычу урана, считают в Нигере
Абарчи: Французская Orano не может остановить процесс добычи урана в Нигере
СИРИУС, 10 ноя – ПРАЙМ. Французская уранодобывающая компания Orano не уполномочена принимать решение об остановке добычи урана в Нигере, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности Нигера Усман Абарчи.
"Можно сказать наверняка, что Orano не может принять решения о прекращении производства, поскольку, во-первых, эта продукция производится не во Франции, а в Нигере. Есть нигерцы, которые занимаются этим производством, и есть 100% нигерцев, которые участвуют в управлении и эксплуатации рудника и фабрики Somair", - заявил собеседник агентства на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия – Африка".
Ранее Orano заявила, что ее филиал в Нигере с 31 октября приостанавливает добычу урана из-за невозможности экспортировать урановый концентрат, поскольку границы Нигера с Бенином до сих пор закрыты.
Orano отметила, что выплата зарплат сотрудникам совместного французско-нигерского предприятия Somair и обслуживание технических мощностей могут быть продолжены только до конца текущего года ввиду исчерпания финансовых ресурсов.
В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.
В Нигере заявили, что страна открыта для горнодобывающих компаний из России