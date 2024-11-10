https://1prime.ru/20241110/uran-852717428.html

Французская Orano не вправе останавливать добычу урана, считают в Нигере

Французская Orano не вправе останавливать добычу урана, считают в Нигере - 10.11.2024, ПРАЙМ

Французская Orano не вправе останавливать добычу урана, считают в Нигере

Французская уранодобывающая компания Orano не уполномочена принимать решение об остановке добычи урана в Нигере, заявил РИА Новости министр горнодобывающей... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T17:07+0300

2024-11-10T17:07+0300

2024-11-10T17:07+0300

энергетика

нигер

франция

уран

добыча урана

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СИРИУС, 10 ноя – ПРАЙМ. Французская уранодобывающая компания Orano не уполномочена принимать решение об остановке добычи урана в Нигере, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности Нигера Усман Абарчи. "Можно сказать наверняка, что Orano не может принять решения о прекращении производства, поскольку, во-первых, эта продукция производится не во Франции, а в Нигере. Есть нигерцы, которые занимаются этим производством, и есть 100% нигерцев, которые участвуют в управлении и эксплуатации рудника и фабрики Somair", - заявил собеседник агентства на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия – Африка". Ранее Orano заявила, что ее филиал в Нигере с 31 октября приостанавливает добычу урана из-за невозможности экспортировать урановый концентрат, поскольку границы Нигера с Бенином до сих пор закрыты. Orano отметила, что выплата зарплат сотрудникам совместного французско-нигерского предприятия Somair и обслуживание технических мощностей могут быть продолжены только до конца текущего года ввиду исчерпания финансовых ресурсов. В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.

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нигер, франция, уран, добыча урана