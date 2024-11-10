Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России продают новый ВАЗ-2109, который никогда не ставили на учет - 10.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241110/vaz-852716430.html
В России продают новый ВАЗ-2109, который никогда не ставили на учет
В России продают новый ВАЗ-2109, который никогда не ставили на учет - 10.11.2024, ПРАЙМ
В России продают новый ВАЗ-2109, который никогда не ставили на учет
В Москве появился в продаже новый ВАЗ-21093 белого цвета, который никогда не ставили на учет у автоинспекторов. Машина даже не проходила предпродажную... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T15:57+0300
2024-11-10T15:57+0300
авто
россия
автоваз
легковые автомобилии
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852715807_0:548:2053:1703_1920x0_80_0_0_2552c6d340457f7cde543f0fd8746fd8.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. В Москве появился в продаже новый ВАЗ-21093 белого цвета, который никогда не ставили на учет у автоинспекторов. Машина даже не проходила предпродажную подготовку. На ней не установлены зеркала заднего вида, дворники и брызговики, а в багажнике лежит нетронутый набор автомобилиста. Об этом сообщило издание "Мотор".Отмечается, что согласно данным сайта бесплатных объявлений, машина была выпущена в 1997 году. Стоимость составляет 2,5 миллиона рублей. По данным издания, "девятка" имеет традиционную для конца 90-х годов комплектацию, когда производитель еще не устанавливал электростеклоподъемники и противотуманные фары. Также отсутствует магнитола. На заднем сиденье нет подголовников. При этом на автомобиле сохранились заводские пломбы и классические 13-дюймовые штампованные диски от семейства "Спутник". Салон сохранился в превосходном состоянии. Он обтянут серой тканью, есть прикуриватель и отопитель. Снаружи отсутствуют следы коррозии даже на таких уязвимых местах, как выхлопная система, компонента подвески и днище.Одометр "девятки" показывает 913 километров и как минимум один раз на нее оформляли страховку, при этом продавец данный факт никак не объясняет, сообщил "Мотор".Также отмечается, что под капотом машины установлен карбюраторный атмосферный восьмиклапанный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 70 лошадиных сил (106 Нм). Тяга на переднюю ось осуществляется через пятиступенчатую механическую коробку передач. Масса снаряженной машины составляет 945 килограммов. Она может разгоняться с места до 100 км/ч за 14 секунд.
https://1prime.ru/20241109/lada-852705735.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852715807_0:355:2053:1895_1920x0_80_0_0_1e58831792de3755272a25c523310593.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, россия, автоваз, легковые автомобилии, москва
Авто, РОССИЯ, АвтоВАЗ, легковые автомобилии, МОСКВА
15:57 10.11.2024
 
В России продают новый ВАЗ-2109, который никогда не ставили на учет

Motor: в Москве продают за 2,5 млн рублей ВАЗ-2109, который не ставили на учет

© РИА Новости . В. Князев | Перейти в медиабанкАвтомобиль ВАЗ-2109
Автомобиль ВАЗ-2109 - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . В. Князев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. В Москве появился в продаже новый ВАЗ-21093 белого цвета, который никогда не ставили на учет у автоинспекторов. Машина даже не проходила предпродажную подготовку. На ней не установлены зеркала заднего вида, дворники и брызговики, а в багажнике лежит нетронутый набор автомобилиста. Об этом сообщило издание "Мотор".
Отмечается, что согласно данным сайта бесплатных объявлений, машина была выпущена в 1997 году. Стоимость составляет 2,5 миллиона рублей.
По данным издания, "девятка" имеет традиционную для конца 90-х годов комплектацию, когда производитель еще не устанавливал электростеклоподъемники и противотуманные фары. Также отсутствует магнитола. На заднем сиденье нет подголовников. При этом на автомобиле сохранились заводские пломбы и классические 13-дюймовые штампованные диски от семейства "Спутник". Салон сохранился в превосходном состоянии. Он обтянут серой тканью, есть прикуриватель и отопитель. Снаружи отсутствуют следы коррозии даже на таких уязвимых местах, как выхлопная система, компонента подвески и днище.
Одометр "девятки" показывает 913 километров и как минимум один раз на нее оформляли страховку, при этом продавец данный факт никак не объясняет, сообщил "Мотор".
Также отмечается, что под капотом машины установлен карбюраторный атмосферный восьмиклапанный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 70 лошадиных сил (106 Нм). Тяга на переднюю ось осуществляется через пятиступенчатую механическую коробку передач. Масса снаряженной машины составляет 945 килограммов. Она может разгоняться с места до 100 км/ч за 14 секунд.
Автомобиль Lada e-Largus - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
В России выпустят Lada Largus и Niva в новых комплектациях
Вчера, 14:13
 
АвтоРОССИЯАвтоВАЗлегковые автомобилииМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала