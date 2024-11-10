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В России продают новый ВАЗ-2109, который никогда не ставили на учет

В России продают новый ВАЗ-2109, который никогда не ставили на учет - 10.11.2024, ПРАЙМ

В России продают новый ВАЗ-2109, который никогда не ставили на учет

В Москве появился в продаже новый ВАЗ-21093 белого цвета, который никогда не ставили на учет у автоинспекторов. Машина даже не проходила предпродажную... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T15:57+0300

2024-11-10T15:57+0300

2024-11-10T15:57+0300

авто

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. В Москве появился в продаже новый ВАЗ-21093 белого цвета, который никогда не ставили на учет у автоинспекторов. Машина даже не проходила предпродажную подготовку. На ней не установлены зеркала заднего вида, дворники и брызговики, а в багажнике лежит нетронутый набор автомобилиста. Об этом сообщило издание "Мотор".Отмечается, что согласно данным сайта бесплатных объявлений, машина была выпущена в 1997 году. Стоимость составляет 2,5 миллиона рублей. По данным издания, "девятка" имеет традиционную для конца 90-х годов комплектацию, когда производитель еще не устанавливал электростеклоподъемники и противотуманные фары. Также отсутствует магнитола. На заднем сиденье нет подголовников. При этом на автомобиле сохранились заводские пломбы и классические 13-дюймовые штампованные диски от семейства "Спутник". Салон сохранился в превосходном состоянии. Он обтянут серой тканью, есть прикуриватель и отопитель. Снаружи отсутствуют следы коррозии даже на таких уязвимых местах, как выхлопная система, компонента подвески и днище.Одометр "девятки" показывает 913 километров и как минимум один раз на нее оформляли страховку, при этом продавец данный факт никак не объясняет, сообщил "Мотор".Также отмечается, что под капотом машины установлен карбюраторный атмосферный восьмиклапанный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 70 лошадиных сил (106 Нм). Тяга на переднюю ось осуществляется через пятиступенчатую механическую коробку передач. Масса снаряженной машины составляет 945 килограммов. Она может разгоняться с места до 100 км/ч за 14 секунд.

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авто, россия, автоваз, легковые автомобилии, москва