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"Неуклонно набирает силу". В США оценили перспективы ВСУ пессимистично - 10.11.2024, ПРАЙМ
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"Неуклонно набирает силу". В США оценили перспективы ВСУ пессимистично
"Неуклонно набирает силу". В США оценили перспективы ВСУ пессимистично - 10.11.2024, ПРАЙМ
"Неуклонно набирает силу". В США оценили перспективы ВСУ пессимистично
Американские разведчики и военные оценивают перспективы ВСУ в Курской области и в Донбассе пессимистично, пишет издание The New York Times. | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T23:01+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Американские разведчики и военные оценивают перспективы ВСУ в Курской области и в Донбассе пессимистично, пишет издание The New York Times. Авторы публикации отметили, что Россия смогла распределить свои силы и оказывать давление на украинские войска сразу на нескольких фронтах. С одной стороны, Вооруженные силы РФ продолжают наступление в Донбассе, с другой — отражают вторжение ВСУ в Курскую область. "Некоторые американские военные и разведчики стали более пессимистично настроены относительно общих перспектив Украины, отмечая, что Россия неуклонно набирает силу как в Курске, так и в Донбассе", — говорится в материалеОтмечается, что в США в основном связывают неудачи Украины с неспособностью решить ситуацию с нехваткой личного состава в войсках.
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сша, всу, сво, донбасс
Спецоперация на Украине, США, ВСУ, СВО, ДОНБАСС
23:01 10.11.2024 (обновлено: 23:30 10.11.2024)
 
"Неуклонно набирает силу". В США оценили перспективы ВСУ пессимистично

NYT: разведка США стала пессимистичнее насчет военных перспектив Украины

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Американские разведчики и военные оценивают перспективы ВСУ в Курской области и в Донбассе пессимистично, пишет издание The New York Times.
Авторы публикации отметили, что Россия смогла распределить свои силы и оказывать давление на украинские войска сразу на нескольких фронтах. С одной стороны, Вооруженные силы РФ продолжают наступление в Донбассе, с другой — отражают вторжение ВСУ в Курскую область.
"Некоторые американские военные и разведчики стали более пессимистично настроены относительно общих перспектив Украины, отмечая, что Россия неуклонно набирает силу как в Курске, так и в Донбассе", — говорится в материале
Отмечается, что в США в основном связывают неудачи Украины с неспособностью решить ситуацию с нехваткой личного состава в войсках.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
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Спецоперация на УкраинеСШАВСУСВОДОНБАСС
 
 
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