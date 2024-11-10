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"Неуклонно набирает силу". В США оценили перспективы ВСУ пессимистично

"Неуклонно набирает силу". В США оценили перспективы ВСУ пессимистично - 10.11.2024, ПРАЙМ

"Неуклонно набирает силу". В США оценили перспективы ВСУ пессимистично

Американские разведчики и военные оценивают перспективы ВСУ в Курской области и в Донбассе пессимистично, пишет издание The New York Times. | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T23:01+0300

2024-11-10T23:01+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Американские разведчики и военные оценивают перспективы ВСУ в Курской области и в Донбассе пессимистично, пишет издание The New York Times. Авторы публикации отметили, что Россия смогла распределить свои силы и оказывать давление на украинские войска сразу на нескольких фронтах. С одной стороны, Вооруженные силы РФ продолжают наступление в Донбассе, с другой — отражают вторжение ВСУ в Курскую область. "Некоторые американские военные и разведчики стали более пессимистично настроены относительно общих перспектив Украины, отмечая, что Россия неуклонно набирает силу как в Курске, так и в Донбассе", — говорится в материалеОтмечается, что в США в основном связывают неудачи Украины с неспособностью решить ситуацию с нехваткой личного состава в войсках.

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сша, всу, сво, донбасс