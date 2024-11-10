https://1prime.ru/20241110/vsu-852720770.html
"Неуклонно набирает силу". В США оценили перспективы ВСУ пессимистично
"Неуклонно набирает силу". В США оценили перспективы ВСУ пессимистично - 10.11.2024, ПРАЙМ
"Неуклонно набирает силу". В США оценили перспективы ВСУ пессимистично
Американские разведчики и военные оценивают перспективы ВСУ в Курской области и в Донбассе пессимистично, пишет издание The New York Times. | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T23:01+0300
2024-11-10T23:01+0300
2024-11-10T23:30+0300
спецоперация на украине
сша
всу
сво
донбасс
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Американские разведчики и военные оценивают перспективы ВСУ в Курской области и в Донбассе пессимистично, пишет издание The New York Times. Авторы публикации отметили, что Россия смогла распределить свои силы и оказывать давление на украинские войска сразу на нескольких фронтах. С одной стороны, Вооруженные силы РФ продолжают наступление в Донбассе, с другой — отражают вторжение ВСУ в Курскую область. "Некоторые американские военные и разведчики стали более пессимистично настроены относительно общих перспектив Украины, отмечая, что Россия неуклонно набирает силу как в Курске, так и в Донбассе", — говорится в материалеОтмечается, что в США в основном связывают неудачи Украины с неспособностью решить ситуацию с нехваткой личного состава в войсках.
https://1prime.ru/20241110/svo-852719368.html
сша
донбасс
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_640797d571a217f92f200b248bd1ba07.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, всу, сво, донбасс
Спецоперация на Украине, США, ВСУ, СВО, ДОНБАСС
"Неуклонно набирает силу". В США оценили перспективы ВСУ пессимистично
NYT: разведка США стала пессимистичнее насчет военных перспектив Украины
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ.
Американские разведчики и военные оценивают перспективы ВСУ в Курской области и в Донбассе пессимистично, пишет издание The New York Times
.
Авторы публикации отметили, что Россия смогла распределить свои силы и оказывать давление на украинские войска сразу на нескольких фронтах. С одной стороны, Вооруженные силы РФ продолжают наступление в Донбассе, с другой — отражают вторжение ВСУ в Курскую область.
"Некоторые американские военные и разведчики стали более пессимистично настроены относительно общих перспектив Украины, отмечая, что Россия неуклонно набирает силу как в Курске, так и в Донбассе", — говорится в материале
Отмечается, что в США в основном связывают неудачи Украины с неспособностью решить ситуацию с нехваткой личного состава в войсках.
"Очень быстро". На Западе удивились решению украинских войск в зоне СВО