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ЦБ допустил замедление кредитной активности в ноябре-декабре

ЦБ допустил замедление кредитной активности в ноябре-декабре - 11.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ допустил замедление кредитной активности в ноябре-декабре

Банк России допускает в ноябре-декабре замедление кредитной активности, будет учитывать это при принятии решения по ключевой ставке 20 декабря, сказал... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T14:46+0300

2024-11-11T14:46+0300

2024-11-11T14:46+0300

банк россии

кредит

алексей заботкин

активность

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Банк России допускает в ноябре-декабре замедление кредитной активности, будет учитывать это при принятии решения по ключевой ставке 20 декабря, сказал журналистам заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин. "Совет директоров принимает решение по ставке, исходя из того уровня ставки, который совет директоров считает необходимым для снижения инфляции к целевому уровню. Сигнал на декабрьское заседание, который был дан по итогу заседания 25 октября звучит как то, что совет директоров допускает возможность дополнительного повышения ставки на ближайшем заседании, но данный сигнал не предопределяет декабрьское решение", отметил он. По его словам, декабрьское решение будет приниматься исходя из той картины экономики, экономической активности, инфляции, инфляционных ожиданий, динамики кредитов, внешних условий, которую совет директоров будет видеть на середину декабря. "Это октябрьские данные и по инфляции, и по росту кредита, которые не сильно отличаются от сентябрьских, но та информация, которую ЦБ сейчас пару недель слышит от бизнеса, предприятий, от банков указывает на то, что в ноябре-декабре мы вполне можем увидеть замедление кредитной активности. И если эти сигналы будут подтверждены фактическими данными, то, конечно совет директоров будет принимать решение 20 декабря исходя из этого изменения в динамике кредитов", - резюмировал он. Что касается банковских депозитов предприятий, то, по его словам, картина разнородна по отдельным предприятиям, и если смотреть на общую статистику по динамике депозитов, какого-то значимого роста депозитов юрлиц в последнее время не наблюдается.

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кредит, алексей заботкин, активность