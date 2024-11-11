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На рынке меняется настроение: все к лучшему

На рынке меняется настроение: все к лучшему - 11.11.2024, ПРАЙМ

На рынке меняется настроение: все к лучшему

В пятницу, 8 ноября, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,82%, до 97,85 руб. Пара евро/рубль снизилась на... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T08:16+0300

2024-11-11T08:16+0300

2024-11-11T08:16+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. В пятницу, 8 ноября, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,82%, до 97,85 руб. Пара евро/рубль снизилась на 1,17%, до 104,73 руб., юань/рубль — на 0,44%, до 13,57 руб. ЦБ РФ установил официальный курс валют на выходные и понедельник, повысив курс доллара на 23,91 копейки, до 97,8335 руб./$1, и уменьшил курс евро на 11,69 копейки, до 105,451 руб./EUR1.Важным фактором стабилизации стало существенное снижение овернайт-ставок по юаню с 20% до 1-2%, что может стимулировать экспортеров активнее продавать валютную выручку. Решение Минфина об увеличении покупки валюты до 4,2 млрд рублей в день, вероятно, не окажет значительного давления на курс, учитывая, что объем отложенных продаж валюты ЦБ РФ составляет 8,4 млрд рублей ежедневно.Согласно данным обзора ЦБ России, крупнейшие экспортеры в октябре 2024 года нарастили продажу валюты на 21% — до $10,3 млрд по сравнению с $8,3 млрд в сентябре (минимальный в текущем году уровень). Дополнительную поддержку рублю оказывают физические лица, которые в октябре продали валюту на 55,9 млрд рублей.Нефтяной рынок находится под влиянием противоречивых факторов. С одной стороны, цены поддерживаются решением ОПЕК+ отложить наращивание добычи на фоне сезонного снижения спроса, а также перебоями в добыче в Мексиканском заливе из-за урагана "Рафаэль" (затронуто 22,4% нефтедобычи в регионе). С другой стороны, давление на котировки оказывают опасения относительно недостаточности мер стимулирования китайской экономики — власти КНР одобрили пакет поддержки в размере $1,4 трлн для снижения долговой нагрузки местных органов власти. По итогам пятницы баррель нефти подешевел на 0,97%, до $74,02.В краткосрочной перспективе рубль может продолжить умеренное укрепление к концу месяца благодаря снижению валютных ставок и активизации продаж экспортной выручки. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 21% также должно способствовать стабилизации курса через сдерживание импорта. Что касается нефтяного рынка, по техническому анализу я жду пробоя сопротивления $76,50 и восстановления до $80 за баррель. Рост нефтяных котировок придаст дополнительный стимул рублю для восстановления. Следим за уровнем 97,35 руб. Пока доллар торгуется выше него, сохраняются риски подняться выше 98,50 руб.Индекс Мосбиржи вырос на 1,63%, до 2734,56 п., индекс РТС — на 1,88%, до 880,52 п. Российский рынок акций открылся с гэпом вверх, но в течение дня откатился, прежде чем к закрытию вернуться к максимальным значениям, несмотря на негативные факторы, такие как падение цен на нефть и умеренное укрепление рубля. Инвесторы проявили активный интерес к российским акциям, возможно, из-за улучшения геополитической ситуации и ожиданий смягчения санкционного давления после выборов в США. Индекс Мосбиржи закрылся выше 2723 п. Это указывает на то, что на рынке меняются настроения. Если в течение двух дней индекс останется выше 2700 п., тогда можно рассмотреть восстановление до 2830 п.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, нефть, индекс мосбиржи