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В России появился первый агрегатор арендных автомобилей без залога - 11.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241111/arenda-852748952.html
В России появился первый агрегатор арендных автомобилей без залога
В России появился первый агрегатор арендных автомобилей без залога - 11.11.2024, ПРАЙМ
В России появился первый агрегатор арендных автомобилей без залога
Сервис Авито Авто запускает аренду транспортных средств без внесения залога, что позволяет избежать дополнительных расходов, пишет "Российская газета". | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T22:42+0300
2024-11-11T22:43+0300
экономика
россия
авто
авито
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Сервис Авито Авто запускает аренду транспортных средств без внесения залога, что позволяет избежать дополнительных расходов, пишет "Российская газета". Отмечается, что данная возможность доступна для пользователей платформы в 29 регионах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Ставропольском крае, Татарстане, Башкортостане, Дагестане, Крыму, Свердловской, Курской, Ростовской, Новосибирской областях.Руководитель департамента аренды автомобилей в Авито Авто Илья Зарембо рассказал изданию, что в прошлом квартале спрос на аренду вырос почти на четверть по сравнению с прошлым годом, но потенциал гораздо больше. Он считает, что одним из сдерживающих факторов является необходимость внесения залога, сумма которого может достигать 250 тысяч рублей. Залог требуется для покрытия ремонта, штрафов за нарушение правил дорожного движения и иных прописанных в договоре аренды затрат. При этом на возврат залога может потребоваться до 30 дней. Описанные выше условия являются для многих людей барьером при использовании сервиса аренды, пояснил Зарембо. Он сообщил, что в Авито Авто решили протестировать модель, позволяющую избежать подобных трат. Данный подход может стать серьезным драйвером рынка аренды транспортных средств и повысить удобство для пользователей сервиса, отметил Зарембо.
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россия, авто, авито
Экономика, РОССИЯ, Авто, Авито
22:42 11.11.2024 (обновлено: 22:43 11.11.2024)
 
В России появился первый агрегатор арендных автомобилей без залога

"Российская газета": Авито Авто запускает аренду автомобилей без внесения залога

© РИА Новости . Георгий Зимарев | Перейти в медиабанк% Автомобили на парковке в торговом центре Ашан города Краснодар
% Автомобили на парковке в торговом центре Ашан города Краснодар - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Сервис Авито Авто запускает аренду транспортных средств без внесения залога, что позволяет избежать дополнительных расходов, пишет "Российская газета".
Отмечается, что данная возможность доступна для пользователей платформы в 29 регионах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Ставропольском крае, Татарстане, Башкортостане, Дагестане, Крыму, Свердловской, Курской, Ростовской, Новосибирской областях.
Руководитель департамента аренды автомобилей в Авито Авто Илья Зарембо рассказал изданию, что в прошлом квартале спрос на аренду вырос почти на четверть по сравнению с прошлым годом, но потенциал гораздо больше. Он считает, что одним из сдерживающих факторов является необходимость внесения залога, сумма которого может достигать 250 тысяч рублей. Залог требуется для покрытия ремонта, штрафов за нарушение правил дорожного движения и иных прописанных в договоре аренды затрат. При этом на возврат залога может потребоваться до 30 дней.
Описанные выше условия являются для многих людей барьером при использовании сервиса аренды, пояснил Зарембо.
Он сообщил, что в Авито Авто решили протестировать модель, позволяющую избежать подобных трат. Данный подход может стать серьезным драйвером рынка аренды транспортных средств и повысить удобство для пользователей сервиса, отметил Зарембо.
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