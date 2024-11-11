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В России начались продажи нового кроссовера Chery Tiggo 4 - 11.11.2024, ПРАЙМ
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В России начались продажи нового кроссовера Chery Tiggo 4
В России начались продажи нового кроссовера Chery Tiggo 4 - 11.11.2024, ПРАЙМ
В России начались продажи нового кроссовера Chery Tiggo 4
Компания Chery начала поставлять обновленный кроссовер Tiggo 4 дилерам в России, сообщает "Автостат". | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T12:59+0300
2024-11-11T12:59+0300
россия
авто
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Компания Chery начала поставлять обновленный кроссовер Tiggo 4 дилерам в России, сообщает "Автостат".В продаже будут доступны три комплектации: Active, Prime и Ultra, с ценами от 2 330 000 до 2 630 000 рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач.Скорость разгона до 100 км/ч занимает 10 секунд. В стандартное оснащение входят LED-оптика, система бесключевого доступа, датчики света и дождя, парктроники, круиз-контроль и другие функции, заметили в издании.Модель предлагается в пяти различных цветах. Гарантия на Tiggo 4 составляет 5 лет или 150 000 км пробега. Из-за своей цены, основными конкурентами автомобиля являются Changan CS35 Plus, Belgee X50, Haval M6 и Haval Jolion.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
12:59 11.11.2024
 
В России начались продажи нового кроссовера Chery Tiggo 4

"Автостат": в России начались продажи кроссовера Chery Tiggo 4 от 2,3 млн рублей

© Фото : CheryАвтомобили Chery Tiggo 7 Pro Max
Автомобили Chery Tiggo 7 Pro Max - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© Фото : Chery
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Компания Chery начала поставлять обновленный кроссовер Tiggo 4 дилерам в России, сообщает "Автостат".
В продаже будут доступны три комплектации: Active, Prime и Ultra, с ценами от 2 330 000 до 2 630 000 рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач.
Скорость разгона до 100 км/ч занимает 10 секунд. В стандартное оснащение входят LED-оптика, система бесключевого доступа, датчики света и дождя, парктроники, круиз-контроль и другие функции, заметили в издании.
Модель предлагается в пяти различных цветах. Гарантия на Tiggo 4 составляет 5 лет или 150 000 км пробега. Из-за своей цены, основными конкурентами автомобиля являются Changan CS35 Plus, Belgee X50, Haval M6 и Haval Jolion.
Автомобиль Chery Tiggo 4 Pro - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
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9 ноября, 11:53
 
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