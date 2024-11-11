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В России начались продажи нового кроссовера Chery Tiggo 4

В России начались продажи нового кроссовера Chery Tiggo 4 - 11.11.2024, ПРАЙМ

В России начались продажи нового кроссовера Chery Tiggo 4

Компания Chery начала поставлять обновленный кроссовер Tiggo 4 дилерам в России, сообщает "Автостат". | 11.11.2024, ПРАЙМ

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россия

авто

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Компания Chery начала поставлять обновленный кроссовер Tiggo 4 дилерам в России, сообщает "Автостат".В продаже будут доступны три комплектации: Active, Prime и Ultra, с ценами от 2 330 000 до 2 630 000 рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач.Скорость разгона до 100 км/ч занимает 10 секунд. В стандартное оснащение входят LED-оптика, система бесключевого доступа, датчики света и дождя, парктроники, круиз-контроль и другие функции, заметили в издании.Модель предлагается в пяти различных цветах. Гарантия на Tiggo 4 составляет 5 лет или 150 000 км пробега. Из-за своей цены, основными конкурентами автомобиля являются Changan CS35 Plus, Belgee X50, Haval M6 и Haval Jolion.

https://1prime.ru/20241109/avtorynok-852705024.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто