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Названы десять самых популярных авто среди россиян в ноябре

Названы десять самых популярных авто среди россиян в ноябре - 11.11.2024, ПРАЙМ

Названы десять самых популярных авто среди россиян в ноябре

Самым продаваемым на российском рынке автомобилем за 45 неделю 2024 года (с 4 по 10 ноября) стала Lada Granta, Показатель достиг 3,5 тысячи штук. Об этом... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T14:50+0300

2024-11-11T14:50+0300

2024-11-11T14:50+0300

экономика

россия

авто

продажи легковых автомобилей

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Самым продаваемым на российском рынке автомобилем за 45 неделю 2024 года (с 4 по 10 ноября) стала Lada Granta, Показатель достиг 3,5 тысячи штук. Об этом сообщил портал Автостат.Второе место, по данным портала, заняла Lada Vesta (2000 штук), третье — Haval Jolion (1,2 тысячи штук). Продажи остальных моделей составили менее одной тысячи штук.Отмечается, что универсал Lada Largus вошел в десятку самых продаваемых легковых машин в стране с показателем 830 штук. Последний раз модель входила в топ-10 по итогам 29-й недели 2022 года. "АвтоВАЗ" приостанавливал производство этих авто весной 2022 года, но затем выпускал их ограниченными партиями из оставшихся машинокомплектов. В августе 2023 года предприятие окончательно завершило сборку на заводе в Тольятти и перенесло ее в Ижевск. В мае 2024 года там начали серийное производство Lada Largus. По данным "Автостата", десятку также вошли Lada Niva Legend, Chery Tiggo 7 PRO Max, Lada Niva Travel, Chery Tiggo 4 PRO, Geely Monjaro и Haval M6. Число их продаж составило от 630 до 960 штук. Общее количество реализованных за 45 неделю легковых машин на российском рынке составило 27,2 тысячи штук, что на 25% ниже, чем за 44 неделю.

https://1prime.ru/20241110/vaz-852716430.html

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россия, авто, продажи легковых автомобилей