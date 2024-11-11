https://1prime.ru/20241111/avto-852740114.html

Не про бизнес. Японские авто столкнулись с низким спросом у россиян

Не про бизнес. Японские авто столкнулись с низким спросом у россиян - 11.11.2024, ПРАЙМ

Не про бизнес. Японские авто столкнулись с низким спросом у россиян

Гибриды, по ввозу которых в РФ сделала уточнение Япония, продаются штучно и не пользуются широким спросом на отечественном рынке, сообщил РИА Новости крупнейший | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T16:46+0300

2024-11-11T16:46+0300

2024-11-11T16:47+0300

япония

авто

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84262/05/842620581_0:63:3417:1985_1920x0_80_0_0_d33078eedde0a8df83cfdd992c500493.jpg

МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Гибриды, по ввозу которых в РФ сделала уточнение Япония, продаются штучно и не пользуются широким спросом на отечественном рынке, сообщил РИА Новости крупнейший автомобильный дилер России "Рольф". Ранее в понедельник РБК сообщил, что Япония открыла доступ россиянам к импорту "мягких" гибридов, уточнив "санкционные формулировки". До изменений под запретом были все автомобили с пометкой "гибрид", а смягчения действуют только на модели с определенным двигателем. "Японские гибриды - это вообще штучный товар… Когда-то мы продавали гибридные Mitsubishi Outlander, и продажи были настолько малы, что мы приняли решение отказаться от ввоза таких моделей. Потому что один автомобиль в квартал - это не про объем и не про бизнес", - рассказал директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. По словам Иванова, санкции в отношении России изначально вводились на гибридные автомобили с большим объёмом двигателя, а данное уточнение относится к автомобилям с моторами объёмом 1,5, и 1,4 литра. "С точки зрения законодательства ничего не поменялось. И говорить о каком-то послаблении в рамках санкционного давления будет абсолютно неверным", - уточнил Иванов. Мягкий гибрид – автомобиль, в котором двигателю внутреннего сгорания (ДВС) помогает электромотор, тем самым улучшая динамику автомобиля. Такая машина не имеет возможности двигаться только на электрической тяге.

https://1prime.ru/20241111/avto-852727480.html

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

япония, авто, санкции против рф