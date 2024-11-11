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Не про бизнес. Японские авто столкнулись с низким спросом у россиян - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Не про бизнес. Японские авто столкнулись с низким спросом у россиян
Не про бизнес. Японские авто столкнулись с низким спросом у россиян - 11.11.2024, ПРАЙМ
Не про бизнес. Японские авто столкнулись с низким спросом у россиян
Гибриды, по ввозу которых в РФ сделала уточнение Япония, продаются штучно и не пользуются широким спросом на отечественном рынке, сообщил РИА Новости крупнейший | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T16:46+0300
2024-11-11T16:47+0300
япония
авто
санкции против рф
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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Гибриды, по ввозу которых в РФ сделала уточнение Япония, продаются штучно и не пользуются широким спросом на отечественном рынке, сообщил РИА Новости крупнейший автомобильный дилер России "Рольф". Ранее в понедельник РБК сообщил, что Япония открыла доступ россиянам к импорту "мягких" гибридов, уточнив "санкционные формулировки". До изменений под запретом были все автомобили с пометкой "гибрид", а смягчения действуют только на модели с определенным двигателем. "Японские гибриды - это вообще штучный товар… Когда-то мы продавали гибридные Mitsubishi Outlander, и продажи были настолько малы, что мы приняли решение отказаться от ввоза таких моделей. Потому что один автомобиль в квартал - это не про объем и не про бизнес", - рассказал директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. По словам Иванова, санкции в отношении России изначально вводились на гибридные автомобили с большим объёмом двигателя, а данное уточнение относится к автомобилям с моторами объёмом 1,5, и 1,4 литра. "С точки зрения законодательства ничего не поменялось. И говорить о каком-то послаблении в рамках санкционного давления будет абсолютно неверным", - уточнил Иванов. Мягкий гибрид – автомобиль, в котором двигателю внутреннего сгорания (ДВС) помогает электромотор, тем самым улучшая динамику автомобиля. Такая машина не имеет возможности двигаться только на электрической тяге.
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япония, авто, санкции против рф
ЯПОНИЯ, Авто, санкции против РФ
16:46 11.11.2024 (обновлено: 16:47 11.11.2024)
 
Не про бизнес. Японские авто столкнулись с низким спросом у россиян

"Рольф": гибридные авто, которые разрешили ввозить из Японии, в РФ не пользуются спросом

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПраворульный автомобиль компактный кроссовер Nissan Juke
Праворульный автомобиль компактный кроссовер Nissan Juke - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Гибриды, по ввозу которых в РФ сделала уточнение Япония, продаются штучно и не пользуются широким спросом на отечественном рынке, сообщил РИА Новости крупнейший автомобильный дилер России "Рольф".
Ранее в понедельник РБК сообщил, что Япония открыла доступ россиянам к импорту "мягких" гибридов, уточнив "санкционные формулировки". До изменений под запретом были все автомобили с пометкой "гибрид", а смягчения действуют только на модели с определенным двигателем.
"Японские гибриды - это вообще штучный товар… Когда-то мы продавали гибридные Mitsubishi Outlander, и продажи были настолько малы, что мы приняли решение отказаться от ввоза таких моделей. Потому что один автомобиль в квартал - это не про объем и не про бизнес", - рассказал директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов.
По словам Иванова, санкции в отношении России изначально вводились на гибридные автомобили с большим объёмом двигателя, а данное уточнение относится к автомобилям с моторами объёмом 1,5, и 1,4 литра.
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Снова в России. Япония сняла ограничения на ввоз некоторых авто
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"С точки зрения законодательства ничего не поменялось. И говорить о каком-то послаблении в рамках санкционного давления будет абсолютно неверным", - уточнил Иванов.
Мягкий гибрид – автомобиль, в котором двигателю внутреннего сгорания (ДВС) помогает электромотор, тем самым улучшая динамику автомобиля. Такая машина не имеет возможности двигаться только на электрической тяге.
 
ЯПОНИЯАвтосанкции против РФ
 
 
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