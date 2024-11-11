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"Кто такой теперь Байден?" В Киеве сомневаются в серьезной помощи от США
"Кто такой теперь Байден?" В Киеве сомневаются в серьезной помощи от США - 11.11.2024, ПРАЙМ
"Кто такой теперь Байден?" В Киеве сомневаются в серьезной помощи от США
В Киеве выражают сомнения в том, что президент США Джо Байден до момента окончания своего срока сможет оказать существенную помощь Украине. Об этом сообщило... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T15:49+0300
2024-11-11T15:49+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. В Киеве выражают сомнения в том, что президент США Джо Байден до момента окончания своего срока сможет оказать существенную помощь Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного украинского чиновника. "Кто такой теперь Байден? Он потерял значительную часть авторитета. Я надеюсь, что он будет достаточно храбрым, чтобы что-то предпринять. Но у меня нет больших надежд", — процитировало агентство слова чиновника, который также выразил сомнения, что Байден, в частности, снимет ограничения на применение ВСУ дальнобойного оружия западного производства. Другой источник из Киева заявил агентству, что на Украине сейчас преобладают мрачные настроения. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса сейчас дискутируют не просто о возможном использовании Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных стран в конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что заявление Путина о последствиях ударов таким оружием по российской территории было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.Россия ранее направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, джо байден, украина, поддержка украины
Политика, США, Джо Байден, УКРАИНА, поддержка Украины
"Кто такой теперь Байден?" В Киеве сомневаются в серьезной помощи от США
Reuters: в Киеве сомневаются, что Байден до конца срока окажет серьезную помощь
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. В Киеве выражают сомнения в том, что президент США Джо Байден до момента окончания своего срока сможет оказать существенную помощь Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
"Кто такой теперь Байден? Он потерял значительную часть авторитета. Я надеюсь, что он будет достаточно храбрым, чтобы что-то предпринять. Но у меня нет больших надежд", — процитировало агентство слова чиновника, который также выразил сомнения, что Байден, в частности, снимет ограничения на применение ВСУ дальнобойного оружия западного производства.
Другой источник из Киева заявил агентству, что на Украине сейчас преобладают мрачные настроения.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса сейчас дискутируют не просто о возможном использовании Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных стран в конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что заявление Путина о последствиях ударов таким оружием по российской территории было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
На Украине выступили с необычным требованием