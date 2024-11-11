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Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель - 11.11.2024, ПРАЙМ

Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель

Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца октября опустилась ниже 72 долларов, следует из данных... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T17:31+0300

2024-11-11T17:31+0300

2024-11-11T17:43+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца октября опустилась ниже 72 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 17.37 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,34%, до 72,14 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 30 октября опускался ниже 72 долларов. Декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 2,61%, до 68,54 доллара.Аналитики отмечают, что давление на нефтяные котировки оказывает укрепление доллара. В понедельник индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,5% - до 105,52 пункта."Возобновление ралли доллара... привело к негативным настроениям в сырьевом секторе сегодня", - сказал агентству Блумберг глава отдела товарных стратегий Saxo Bank A/S Оле Хансен (Ole Hansen).По словам Хансена, снижение ожиданий по поддержке экономики Китая также негативно отразились на стоимости нефти.

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биржевые торги, мировой спрос на нефть, brent, wti