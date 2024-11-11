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Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель - 11.11.2024, ПРАЙМ
Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца октября опустилась ниже 72 долларов, следует из данных... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T17:31+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца октября опустилась ниже 72 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 17.37 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,34%, до 72,14 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 30 октября опускался ниже 72 долларов. Декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 2,61%, до 68,54 доллара.Аналитики отмечают, что давление на нефтяные котировки оказывает укрепление доллара. В понедельник индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,5% - до 105,52 пункта."Возобновление ралли доллара... привело к негативным настроениям в сырьевом секторе сегодня", - сказал агентству Блумберг глава отдела товарных стратегий Saxo Bank A/S Оле Хансен (Ole Hansen).По словам Хансена, снижение ожиданий по поддержке экономики Китая также негативно отразились на стоимости нефти.
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биржевые торги, мировой спрос на нефть, brent, wti
Энергетика, биржевые торги, мировой спрос на нефть, BRENT, WTI
Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель впервые с 30 октября
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца октября опустилась ниже 72 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.37 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,34%, до 72,14 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 30 октября опускался ниже 72 долларов. Декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 2,61%, до 68,54 доллара.
Аналитики отмечают, что давление на нефтяные котировки оказывает укрепление доллара. В понедельник индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,5% - до 105,52 пункта.
"Возобновление ралли доллара... привело к негативным настроениям в сырьевом секторе сегодня", - сказал агентству Блумберг глава отдела товарных стратегий Saxo Bank A/S Оле Хансен (Ole Hansen).
По словам Хансена, снижение ожиданий по поддержке экономики Китая также негативно отразились на стоимости нефти.
Reuters: проблемы в экономике Китая становятся угрозой для цен на нефть