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В Европарламенте призвали усилить санкции против "теневого флота" России

В Европарламенте призвали усилить санкции против "теневого флота" России - 11.11.2024, ПРАЙМ

В Европарламенте призвали усилить санкции против "теневого флота" России

Депутаты Европарламента в проекте резолюции о "необходимости усиления санкций против России" намерены призвать страны ЕС расширить ограничения против так... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T23:46+0300

2024-11-11T23:46+0300

2024-11-11T23:46+0300

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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Европарламента в проекте резолюции о "необходимости усиления санкций против России" намерены призвать страны ЕС расширить ограничения против так называемого "теневого флота" РФ, которые якобы помогут "подорвать экспорт нефти из РФ", а также ввести санкции против судов, которые перевозят российский сжиженный природный газ и полностью запретить импорт в ЕС российского ископаемого топлива, следует из опубликованного на сайте ЕП документа. Евросоюз в июне 2024 года в рамках 14-го пакета санкций против РФ ввел санкции в отношении "теневого флота" РФ, в них попали 27 судов. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами ЕС или странам-членами союза. Очередную антироссийскую резолюцию евродепутаты намерены принять на пленарной сессии в Брюсселе 14 ноября. "Европарламент призывает ЕС и государства-члены активизировать усилия по пресечению уклонения от санкций и их обхода, а также принять конкретные меры по обеспечению морской безопасности и предотвращению экологических угроз в европейских водах, в частности в Балтийском море… В связи с этим призывает к более целенаправленным санкциям против "теневого флота" в следующих пакетах санкций против России", — заявили парламентарии. В качестве новых мер они, в том числе, предлагают максимально расширить перечень кораблей, якобы занятых в "теневом флоте", внести в санкционные списки их владельцев, операторов, менеджеров, а также страхующие их фирмы. Кроме того, предлагается значительно активизировать работу со странами, под флагом которых ходят такие суда, государствами-покупателями нефти из РФ по цене "выше потолка", вплоть до прекращения двустороннего сотрудничества в случае отказа от присоединения к ограничениям. "Европарламент призывает ЕС и его государства-члены ограничить доступ судов российского "теневого флота" к водам ЕС… Призывает государства-члены тесно сотрудничать с Великобританией для ограничения доступа российских судов "теневого флота" к Ла-Маншу", — говорится в проекте резолюции. Европарламентарии также считают необходимым задерживать суда с российской нефтью, направлять их в европейские порты и "изымать незаконные грузы без компенсации". "ЕП призывает ЕС и его государства-члены запретить весь импорт российского ископаемого топлива, включая СПГ, ввести требование о включении судов, экспортирующих российский СПГ, в санкционный список ЕС, лишив их доступа к портам и морским услугам ЕС. Призывает ЕС и его государства-члены запретить импорт российских атомных продуктов не заключать новых соглашений с "Росатомом" или его руководством и дочерними компаниями", — отмечается в резолюции. Евродепутаты также намерены призвать ЕК "изучить возможность принятия инструментов торговой политики, аналогичных тем, которые используются США, в отношении субъектов, которые получают рыночные преимущества из-за режимов санкций и могут действовать несправедливо на рынке ЕС". Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита стран ЕС в Будапеште 8 ноября заявила, что хочет обсудить с будущим президентом США Дональдом Трампом увеличение закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США, чтобы заменить поставки из РФ. Она утверждает, что поставки СПГ из США обходятся дешевле и приводят к снижению цен на энергетику в ЕС. При этом Фон дер Ляйен признала, что цены на энергию в ЕС остаются слишком высокими, их снижение – по-прежнему важная задача для будущего состава Еврокомиссии. Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. Там также отмечалось, что заявленная главой Еврокомиссии цель по декарбонизации Евросоюза может еще больше затормозить экономическое развитие сообщества в ближайшие годы. Кроме того, Драги констатировал, что ископаемое топливо продолжит играть ключевую роль в ценообразовании в энергетике, по крайней мере, до конца десятилетия. Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

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