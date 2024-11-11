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СМИ: украинские города могут стать непригодными для жизни - 11.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: украинские города могут стать непригодными для жизни
СМИ: украинские города могут стать непригодными для жизни - 11.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: украинские города могут стать непригодными для жизни
Украинские города могут стать непригодными для жизни в ближайшие месяцы из-за нехватки электроэнергии, сообщает издание Wall Street Journal. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T08:46+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Украинские города могут стать непригодными для жизни в ближайшие месяцы из-за нехватки электроэнергии, сообщает издание Wall Street Journal. Как отмечает газета, на Украине выведены из строя около половины мощностей по производству электроэнергии, что спровоцировало отключения электроэнергии и нарушило работу предприятий, которые зависят от постоянного электроснабжения. "Зима еще больше нагрузит энергетическую систему... В худшем случае длительные отключения электроэнергии могут сделать украинские города непригодными для жизни в ближайшие месяцы", - подчеркнули авторы статьи. Wall Street Journal отмечает, что подобная ситуация может спровоцировать очередное массовое бегство украинских граждан в другие страны.
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украина, энергетика украины
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, энергетика Украины
08:46 11.11.2024 (обновлено: 08:48 11.11.2024)
 
СМИ: украинские города могут стать непригодными для жизни

WSJ: украинские города могут стать непригодными для жизни из-за нехватки электроэнергии

© Unsplash/Bogdan GerasymenkoКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Bogdan Gerasymenko
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Украинские города могут стать непригодными для жизни в ближайшие месяцы из-за нехватки электроэнергии, сообщает издание Wall Street Journal.
Как отмечает газета, на Украине выведены из строя около половины мощностей по производству электроэнергии, что спровоцировало отключения электроэнергии и нарушило работу предприятий, которые зависят от постоянного электроснабжения.
"Зима еще больше нагрузит энергетическую систему... В худшем случае длительные отключения электроэнергии могут сделать украинские города непригодными для жизни в ближайшие месяцы", - подчеркнули авторы статьи.
Wall Street Journal отмечает, что подобная ситуация может спровоцировать очередное массовое бегство украинских граждан в другие страны.
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