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СМИ: украинские города могут стать непригодными для жизни
СМИ: украинские города могут стать непригодными для жизни - 11.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: украинские города могут стать непригодными для жизни
Украинские города могут стать непригодными для жизни в ближайшие месяцы из-за нехватки электроэнергии, сообщает издание Wall Street Journal. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T08:46+0300
2024-11-11T08:46+0300
2024-11-11T08:48+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Украинские города могут стать непригодными для жизни в ближайшие месяцы из-за нехватки электроэнергии, сообщает издание Wall Street Journal. Как отмечает газета, на Украине выведены из строя около половины мощностей по производству электроэнергии, что спровоцировало отключения электроэнергии и нарушило работу предприятий, которые зависят от постоянного электроснабжения. "Зима еще больше нагрузит энергетическую систему... В худшем случае длительные отключения электроэнергии могут сделать украинские города непригодными для жизни в ближайшие месяцы", - подчеркнули авторы статьи. Wall Street Journal отмечает, что подобная ситуация может спровоцировать очередное массовое бегство украинских граждан в другие страны.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, энергетика Украины
СМИ: украинские города могут стать непригодными для жизни
WSJ: украинские города могут стать непригодными для жизни из-за нехватки электроэнергии
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ.
Украинские города могут стать непригодными для жизни в ближайшие месяцы из-за нехватки электроэнергии, сообщает издание Wall Street Journal
.
Как отмечает газета, на Украине выведены из строя около половины мощностей по производству электроэнергии, что спровоцировало отключения электроэнергии и нарушило работу предприятий, которые зависят от постоянного электроснабжения.
"Зима еще больше нагрузит энергетическую систему... В худшем случае длительные отключения электроэнергии могут сделать украинские города непригодными для жизни в ближайшие месяцы", - подчеркнули авторы статьи.
Wall Street Journal отмечает, что подобная ситуация может спровоцировать очередное массовое бегство украинских граждан в другие страны.
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