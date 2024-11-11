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СМИ: украинские города могут стать непригодными для жизни

СМИ: украинские города могут стать непригодными для жизни - 11.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: украинские города могут стать непригодными для жизни

Украинские города могут стать непригодными для жизни в ближайшие месяцы из-за нехватки электроэнергии, сообщает издание Wall Street Journal. | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T08:46+0300

2024-11-11T08:46+0300

2024-11-11T08:48+0300

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энергетика украины

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Украинские города могут стать непригодными для жизни в ближайшие месяцы из-за нехватки электроэнергии, сообщает издание Wall Street Journal. Как отмечает газета, на Украине выведены из строя около половины мощностей по производству электроэнергии, что спровоцировало отключения электроэнергии и нарушило работу предприятий, которые зависят от постоянного электроснабжения. "Зима еще больше нагрузит энергетическую систему... В худшем случае длительные отключения электроэнергии могут сделать украинские города непригодными для жизни в ближайшие месяцы", - подчеркнули авторы статьи. Wall Street Journal отмечает, что подобная ситуация может спровоцировать очередное массовое бегство украинских граждан в другие страны.

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украина, энергетика украины