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Jetour показал обновленный T2, который еще больше похож на Land Rover - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Jetour показал обновленный T2, который еще больше похож на Land Rover
Jetour показал обновленный T2, который еще больше похож на Land Rover - 11.11.2024, ПРАЙМ
Jetour показал обновленный T2, который еще больше похож на Land Rover
Jetour представил в Китае обновленный кроссовер Traveller, известный в России как T2. Об этом сообщило издание CarNewsChina. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T15:39+0300
2024-11-11T15:39+0300
китай
авто
китайские авто
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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Jetour представил в Китае обновленный кроссовер Traveller, известный в России как T2. Об этом сообщило издание CarNewsChina.Отмечается, что рестайлинговая версия будет более мощной с двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 251 лошадиных сил против нынешних 245 лошадиных сил. Мотор будет функционировать в паре с семиступенчатым "роботом".По данным издания, на Jetour Traveller (T2) установили 19-дюймовые алюминиевые колесные диски нового дизайна, расширенные колесные арки, новые боковые ступеньки и багажную полку на крыше. Решетка радиатора имеет неправильную форму с металлическими полосами. Передние фары слегка затемнили. Надпись Jetour теперь находится на капоте, как у британских машин Land Rover.Также отмечается, что задняя часть кузова модели по прежнему имеет квадратную форму. Дверь багажника открывается сбоку. Сохранились вертикальные задние фонари и высоко расположенный стоп-сигнал.
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китай, авто, китайские авто
КИТАЙ, Авто, китайские авто
15:39 11.11.2024
 
Jetour показал обновленный T2, который еще больше похож на Land Rover

CarNewsChina: Jetour показал в Китае обновленный T2

© Фото : JetourАвтомобиль Jetour Traveller Т2
Автомобиль Jetour Traveller Т2 - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© Фото : Jetour
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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Jetour представил в Китае обновленный кроссовер Traveller, известный в России как T2. Об этом сообщило издание CarNewsChina.
Отмечается, что рестайлинговая версия будет более мощной с двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 251 лошадиных сил против нынешних 245 лошадиных сил. Мотор будет функционировать в паре с семиступенчатым "роботом".
По данным издания, на Jetour Traveller (T2) установили 19-дюймовые алюминиевые колесные диски нового дизайна, расширенные колесные арки, новые боковые ступеньки и багажную полку на крыше. Решетка радиатора имеет неправильную форму с металлическими полосами. Передние фары слегка затемнили. Надпись Jetour теперь находится на капоте, как у британских машин Land Rover.

Также отмечается, что задняя часть кузова модели по прежнему имеет квадратную форму. Дверь багажника открывается сбоку. Сохранились вертикальные задние фонари и высоко расположенный стоп-сигнал.
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