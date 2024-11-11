https://1prime.ru/20241111/jetour-852737857.html
Jetour показал обновленный T2, который еще больше похож на Land Rover
Jetour показал обновленный T2, который еще больше похож на Land Rover - 11.11.2024, ПРАЙМ
Jetour показал обновленный T2, который еще больше похож на Land Rover
Jetour представил в Китае обновленный кроссовер Traveller, известный в России как T2. Об этом сообщило издание CarNewsChina. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T15:39+0300
2024-11-11T15:39+0300
2024-11-11T15:39+0300
китай
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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Jetour представил в Китае обновленный кроссовер Traveller, известный в России как T2. Об этом сообщило издание CarNewsChina.Отмечается, что рестайлинговая версия будет более мощной с двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 251 лошадиных сил против нынешних 245 лошадиных сил. Мотор будет функционировать в паре с семиступенчатым "роботом".По данным издания, на Jetour Traveller (T2) установили 19-дюймовые алюминиевые колесные диски нового дизайна, расширенные колесные арки, новые боковые ступеньки и багажную полку на крыше. Решетка радиатора имеет неправильную форму с металлическими полосами. Передние фары слегка затемнили. Надпись Jetour теперь находится на капоте, как у британских машин Land Rover.Также отмечается, что задняя часть кузова модели по прежнему имеет квадратную форму. Дверь багажника открывается сбоку. Сохранились вертикальные задние фонари и высоко расположенный стоп-сигнал.
https://1prime.ru/20241110/krossover-852719719.html
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китай, авто, китайские авто
КИТАЙ, Авто, китайские авто
Jetour показал обновленный T2, который еще больше похож на Land Rover
CarNewsChina: Jetour показал в Китае обновленный T2
МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ.
Jetour представил в Китае обновленный кроссовер Traveller, известный в России как T2. Об этом сообщило издание CarNewsChina
.
Отмечается, что рестайлинговая версия будет более мощной с двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 251 лошадиных сил против нынешних 245 лошадиных сил. Мотор будет функционировать в паре с семиступенчатым "роботом".
По данным издания, на Jetour Traveller (T2) установили 19-дюймовые алюминиевые колесные диски нового дизайна, расширенные колесные арки, новые боковые ступеньки и багажную полку на крыше. Решетка радиатора имеет неправильную форму с металлическими полосами. Передние фары слегка затемнили. Надпись Jetour теперь находится на капоте, как у британских машин Land Rover.
Также отмечается, что задняя часть кузова модели по прежнему имеет квадратную форму. Дверь багажника открывается сбоку. Сохранились вертикальные задние фонари и высоко расположенный стоп-сигнал.
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