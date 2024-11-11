https://1prime.ru/20241111/jetour-852737857.html

Jetour показал обновленный T2, который еще больше похож на Land Rover

Jetour показал обновленный T2, который еще больше похож на Land Rover - 11.11.2024, ПРАЙМ

Jetour показал обновленный T2, который еще больше похож на Land Rover

Jetour представил в Китае обновленный кроссовер Traveller, известный в России как T2. Об этом сообщило издание CarNewsChina. | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T15:39+0300

2024-11-11T15:39+0300

2024-11-11T15:39+0300

китай

авто

китайские авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0b/852737470_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b755c352473c4026c285c067fce017c5.jpg

МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Jetour представил в Китае обновленный кроссовер Traveller, известный в России как T2. Об этом сообщило издание CarNewsChina.Отмечается, что рестайлинговая версия будет более мощной с двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 251 лошадиных сил против нынешних 245 лошадиных сил. Мотор будет функционировать в паре с семиступенчатым "роботом".По данным издания, на Jetour Traveller (T2) установили 19-дюймовые алюминиевые колесные диски нового дизайна, расширенные колесные арки, новые боковые ступеньки и багажную полку на крыше. Решетка радиатора имеет неправильную форму с металлическими полосами. Передние фары слегка затемнили. Надпись Jetour теперь находится на капоте, как у британских машин Land Rover.Также отмечается, что задняя часть кузова модели по прежнему имеет квадратную форму. Дверь багажника открывается сбоку. Сохранились вертикальные задние фонари и высоко расположенный стоп-сигнал.

https://1prime.ru/20241110/krossover-852719719.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, авто, китайские авто