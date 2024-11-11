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Россиянам назвали последствия потери ключа от машины
Россиянам назвали последствия потери ключа от машины - 11.11.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали последствия потери ключа от машины
Эксперты группы компаний "АвтоСпецЦентр" предупредили владельцев автомобилей о повышении риска угона, если были утеряны ключи от машины, сообщает "Российская... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T11:21+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Эксперты группы компаний "АвтоСпецЦентр" предупредили владельцев автомобилей о повышении риска угона, если были утеряны ключи от машины, сообщает "Российская газета".В издании заметили, что эксперты рекомендуют установить на автомобиль средства защиты, такие как сигнализация и GPS-метки, чтобы предотвратить угон. Если ключи были потеряны, рекомендуется не открывать самостоятельно дверь, не садиться в салон и не пытаться запускать двигатель, чтобы избежать дополнительных механических повреждений, которые потребуют ремонта.Владельцам следует обратиться к официальному дилеру, предоставить доказательства права собственности и получить дубликат ключей. Если документы отсутствуют, достаточно предъявить ПТС в электронном виде, заключили в издании.
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россия, авто
Россиянам назвали последствия потери ключа от машины
"РГ": потеря ключа не грозит угоном автомобиля, если установлена GPS-метка
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ.
Эксперты группы компаний "АвтоСпецЦентр" предупредили владельцев автомобилей о повышении риска угона, если были утеряны ключи от машины, сообщает
"Российская газета".
В издании заметили, что эксперты рекомендуют установить на автомобиль средства защиты, такие как сигнализация и GPS-метки, чтобы предотвратить угон. Если ключи были потеряны, рекомендуется не открывать самостоятельно дверь, не садиться в салон и не пытаться запускать двигатель, чтобы избежать дополнительных механических повреждений, которые потребуют ремонта.
Владельцам следует обратиться к официальному дилеру, предоставить доказательства права собственности и получить дубликат ключей. Если документы отсутствуют, достаточно предъявить ПТС в электронном виде, заключили в издании.
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