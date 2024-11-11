https://1prime.ru/20241111/kurs-852741810.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 12 ноября
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 12 ноября - 11.11.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 12 ноября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 4,20 копейки - до 13,5520 рубля, курс доллара вырос на 12,15 копейки - до 97,9550... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T17:27+0300
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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 4,20 копейки - до 13,5520 рубля, курс доллара вырос на 12,15 копейки - до 97,9550 рубля, курс евро снизился на 59,88 копейки - до 104,8522 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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курсы валют, доллар, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, курсы валют, доллар, евро, юань
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 12 ноября
ЦБ: курс юаня на 12 ноября — 13,55 руб., доллара - 97,96 руб., евро - 104,85 руб
МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 4,20 копейки - до 13,5520 рубля, курс доллара вырос на 12,15 копейки - до 97,9550 рубля, курс евро снизился на 59,88 копейки - до 104,8522 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Россияне второй месяц подряд продавали валюты больше, чем покупали