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Цена нефти Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель впервые с 1 ноября
Цена нефти Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель впервые с 1 ноября - 11.11.2024, ПРАЙМ
Цена нефти Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель впервые с 1 ноября
Мировые цены на нефть в понедельник падают более чем на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 1 ноября опустилась ниже 73 долларов, следует из... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T13:11+0300
2024-11-11T13:11+0300
2024-11-11T13:11+0300
экономика
нефть
brent
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник падают более чем на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 1 ноября опустилась ниже 73 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 13.05 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,22%, до 72,97 доллара за баррель, ниже 73 долларов цена опустилась впервые с 1 ноября. Декабрьский фьючерс WTI дешевеет на 1,42%, до 69,38 доллара за баррель.
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нефть, brent
Цена нефти Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель впервые с 1 ноября
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель впервые с 1 ноября
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник падают более чем на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 1 ноября опустилась ниже 73 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.05 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,22%, до 72,97 доллара за баррель, ниже 73 долларов цена опустилась впервые с 1 ноября.
Декабрьский фьючерс WTI дешевеет на 1,42%, до 69,38 доллара за баррель.